"Худший день по выполнению графика за всю историю моих наблюдений". Глава "Укрзалізниці" извинился перед пассажирами

"Вчера был худший день по выполнению графика движения пассажирских поездов за всю историю моих наблюдений. Только 37% поездов доехали вовремя", – написал Камышин.

Он попросил прощения у пассажиров и всех, кому эти задержки доставили неудобства.

"Я мог бы сослаться на войну и сделать вид, что все окей. Но у нас в команде есть правило: "война – не оправдание". Мы должны работать четко и держать уровень, несмотря на войну. Железныйграфик должен выполняться", – подчеркнул глава "Укрзалізниці".

Он рассказал, что было сделано для пассажиров в эти дни.

"Не отменили ни одного поезда дальнего следования. Ни одного. Да, задерживали. Некоторые поезда задерживали очень сильно. Поезд Краматорск – Киев был задержан почти на 16 часов. Но не отменили ни одного. Несколько поездов в Закарпатье мы оборвали по Львову, а затем довезли пассажиров другими поездами", – написал Камышин.

Он отметил, что в поездах "Интерсити", где без электричества нет отопления, пассажирам раздали теплые одеяла. А в некоторых поездах и на ключевых вокзалах пассажиров угощали горячим чаем и кормили сэндвичами и горячим супом от World Central Kitchen.

"Надо жить вперед. За выходные разгребемся и выйдем на график", – пообещал Камышин.

После массированной ракетной атаки россиян 23 ноября и блэкаута в Украине большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала.

По состоянию на 25 ноября задерживаются более чем на час 14 поездов. "Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", – отметили в компании.