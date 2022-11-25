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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Худший день по выполнению графика за всю историю моих наблюдений". Глава "Укрзалізниці" извинился перед пассажирами

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Из-за российской атаки большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала
Из-за российской атаки большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала
Фото: #залізні_зміни / Telegram

Из-за блэкаута после массированной ракетной атаки РФ только 37% поездов 24 ноября доехали вовремя. Об этом сообщил в Telegram 25 ноября глава "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Вчера был худший день по выполнению графика движения пассажирских поездов за всю историю моих наблюдений. Только 37% поездов доехали вовремя", – написал Камышин.

Он попросил прощения у пассажиров и всех, кому эти задержки доставили неудобства.

"Я мог бы сослаться на войну и сделать вид, что все окей. Но у нас в команде есть правило: "война – не оправдание". Мы должны работать четко и держать уровень, несмотря на войну. Железныйграфик должен выполняться", – подчеркнул глава "Укрзалізниці". 

Он рассказал, что было сделано для пассажиров в эти дни.

"Не отменили ни одного поезда дальнего следования. Ни одного. Да, задерживали. Некоторые поезда задерживали очень сильно. Поезд Краматорск – Киев был задержан почти на 16 часов. Но не отменили ни одного. Несколько поездов в Закарпатье мы оборвали по Львову, а затем довезли пассажиров другими поездами", – написал Камышин.

Он отметил, что в поездах "Интерсити", где без электричества нет отопления, пассажирам раздали теплые одеяла. А в некоторых поездах и на ключевых вокзалах пассажиров угощали горячим чаем и кормили сэндвичами и горячим супом от World Central Kitchen.

"Надо жить вперед. За выходные разгребемся и выйдем на график", – пообещал Камышин.

После массированной ракетной атаки россиян 23 ноября и блэкаута в Украине большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала.

По состоянию на 25 ноября задерживаются более чем на час 14 поездов. "Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", – отметили в компании. 

Контекст:

Россия массированно обстреливает критическую инфраструктуру Украины с начала октября. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

В результате очередной атаки 23 ноября попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областяхЧетыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, сообщили в компании 25 ноября.

Теги: Укрзалізниця, электричество, электроэнергия, вокзал, поезда, война России против Украины, инфраструктура, поезд, пассажиры, Александр Камышин
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