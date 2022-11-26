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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" планирует пройти выходные с дефицитом в 25% и может попытаться "войти в плановый режим" в субботу

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Энергосистема Украины пострадала от российских массированных обстрелов
Энергосистема Украины пострадала от российских массированных обстрелов
Фото: ДТЕК / Telegram

До последней массированной атаки РФ по энергетическим объектам Украины дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сейчас этот показатель на уровне 30%.

Об этом глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире телемарафона 25 ноября, его цитирует пресс-служба компании. 

Он ожидает, что в течение дня 26 ноября будет увеличиваться мощность атомных станций. 

"Соответственно, процент покрытия потребления нашей генерацией будет расти, хотя и не так стремительно, как в первые сутки, когда мы восстанавливались. Планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом примерно в 25%. Этот показатель уже близок к тому, который был до последнего обстрела, но все еще несколько великоват. Поэтому графики ограничений будут оставаться", – добавил Кудрицкий. 

Он также рассказал, что "Укрэнерго" изменила подход и дает облэнерго не количество мегаватт, потребление которого нужно ограничить в каждой области, а наоборот – лимит потребления в регионе.

"И по тем лимитам, которые мы доказали на завтра, я вижу, что 75% покрытия потребления – это тот уровень, который позволяет сделать отключения менее продолжительными и попытаться войти в плановый режим", – сообщил глава энергокомпании.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности. К вечеру уровень дефицита в энергосистеме не изменился.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укрэнерго, дефицит, атомная энергетика, электроэнергия, инфраструктура, энергосистема, Владимир Кудрицкий
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