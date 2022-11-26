"Укрэнерго" планирует пройти выходные с дефицитом в 25% и может попытаться "войти в плановый режим" в субботу

Об этом глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире телемарафона 25 ноября, его цитирует пресс-служба компании.

Он ожидает, что в течение дня 26 ноября будет увеличиваться мощность атомных станций.

"Соответственно, процент покрытия потребления нашей генерацией будет расти, хотя и не так стремительно, как в первые сутки, когда мы восстанавливались. Планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом примерно в 25%. Этот показатель уже близок к тому, который был до последнего обстрела, но все еще несколько великоват. Поэтому графики ограничений будут оставаться", – добавил Кудрицкий.

Он также рассказал, что "Укрэнерго" изменила подход и дает облэнерго не количество мегаватт, потребление которого нужно ограничить в каждой области, а наоборот – лимит потребления в регионе.

"И по тем лимитам, которые мы доказали на завтра, я вижу, что 75% покрытия потребления – это тот уровень, который позволяет сделать отключения менее продолжительными и попытаться войти в плановый режим", – сообщил глава энергокомпании.