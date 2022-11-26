В Украине на 73% восстановили работу мобильной сети, которая вышла из строя после масштабного обстрела оккупантами

"Благодаря активной работе быстро восстановивших свет энергетиков мобильные операторы переподключили половину базовых станций. Это позволило миллионам людей наконец-то позвонить родным и узнать последние новости", – отметил министр.

По его словам, ситуация улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.

Сейчас связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. Там продолжаются ремонтные работы.

"В других областях пока что у нас трудности со связью. Самые ощутимые проблемы в Донецкой и Запорожской областях. Но энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы поскорее вернуть людям связь на всей территории Украины", – подчеркнул Федоров.

Контекст:

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением, а также мобильной связью.

Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.