В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Николаевской области нет воды, света и связи – ОВА

"Что касается деоккупированных территорий, в том числе Снигиревки. Там толком нет воды, света, связи. Там 48 населенных пунктов, которые были под оккупацией. На данный момент мы завозим гуманитарную помощь туда полным ходом, связь только на Starlink, тяжело работается, на дизельных генераторах. Но завтра попробуем дефектировать по электричеству, думаю, успеют силовики закончить стабилизационные меры, чтобы мы могли инженеров пускать на связь, телевидение, тепло", – сказал Ким.
По его словам, в ближайшее время освобожденные населенные пункты будут возвращать к полноценной жизни.
Ким также отметил, что сегодня в Снигиревку были направлены пять фур с гуманитарной помощью. Это, в частности, строительные материалы, продуктовые наборы от посольства Молдовы, гигиенические наборы от ЮНИСЕФ, дизельные генераторы, а также лекарства и автомобиль скорой помощи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.