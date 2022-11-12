В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Николаевской области нет воды, света и связи – ОВА

Ким заявил, что в ближайшее время освобожденные населенные пункты будут возвращать к полноценной жизни Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

"Что касается деоккупированных территорий, в том числе Снигиревки. Там толком нет воды, света, связи. Там 48 населенных пунктов, которые были под оккупацией. На данный момент мы завозим гуманитарную помощь туда полным ходом, связь только на Starlink, тяжело работается, на дизельных генераторах. Но завтра попробуем дефектировать по электричеству, думаю, успеют силовики закончить стабилизационные меры, чтобы мы могли инженеров пускать на связь, телевидение, тепло", – сказал Ким.

По его словам, в ближайшее время освобожденные населенные пункты будут возвращать к полноценной жизни.

Ким также отметил, что сегодня в Снигиревку были направлены пять фур с гуманитарной помощью. Это, в частности, строительные материалы, продуктовые наборы от посольства Молдовы, гигиенические наборы от ЮНИСЕФ, дизельные генераторы, а также лекарства и автомобиль скорой помощи.

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