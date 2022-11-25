Зеленский: Удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Ключевая задача дня сегодняшнего, как и других на этой неделе, – энергетика. Со среды и по сей день удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности – более 6 млн абонентов. Вечером в среду было отключено почти 12 млн абонентов", – рассказал президент.
В то же время Зеленский призвал украинцев во всех регионах "по-прежнему бережно потреблять электричество".
"Если у вас нет отключения, это не значит, что проблема уже решена... Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас по-прежнему нужно беречь энергию", – резюмировал президент.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".