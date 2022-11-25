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Зеленский: Удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы

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По состоянию на вечер 25 ноября отключения продолжаются в большинстве областей Украины и в Киеве, в общей сложности более 6 млн абонентов, отметил Зеленский
По состоянию на вечер 25 ноября отключения продолжаются в большинстве областей Украины и в Киеве, в общей сложности – более 6 млн абонентов, отметил Зеленский
Фото: EPA

По состоянию на вечер 25 ноября больше всего проблем с электричеством (после ракетных обстрелов оккупантов) – в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Ключевая задача дня сегодняшнего, как и других на этой неделе, – энергетика. Со среды и по сей день удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности – более 6 млн абонентов. Вечером в среду было отключено почти 12 млн абонентов", – рассказал президент.

В то же время Зеленский призвал украинцев во всех регионах "по-прежнему бережно потреблять электричество".

"Если у вас нет отключения, это не значит, что проблема уже решена... Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас по-прежнему нужно беречь энергию", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3327037507573110/

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".

Теги: Украина, энергетика, дефицит, электричество, электроэнергия, отключение света, Владимир Зеленский, обстрелы, ракеты, президент, инфраструктура, регионы, энергосистема, обращение
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