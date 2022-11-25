Зеленский: Удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы

По состоянию на вечер 25 ноября отключения продолжаются в большинстве областей Украины и в Киеве, в общей сложности – более 6 млн абонентов, отметил Зеленский Фото: EPA

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Ключевая задача дня сегодняшнего, как и других на этой неделе, – энергетика. Со среды и по сей день удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности – более 6 млн абонентов. Вечером в среду было отключено почти 12 млн абонентов", – рассказал президент.

В то же время Зеленский призвал украинцев во всех регионах "по-прежнему бережно потреблять электричество".

"Если у вас нет отключения, это не значит, что проблема уже решена... Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас по-прежнему нужно беречь энергию", – резюмировал президент.