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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК ожидает возвращения к привычным стабилизационным графикам уже в понедельник

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Сейчас в Киеве действуют лимиты, не позволяющие выполнять графики
Сейчас в Киеве действуют лимиты, не позволяющие выполнять графики
Фото: rbc.ua

Возврат к привычным прогнозируемым графикам отключений ожидается в понедельник по мере возобновления полноценной работы электростанций. Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал ICTV.

"Генерация продолжает наращивать мощности, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться и постепенно мы выйдем на графики ограничения, которые действовали до последнего обстрела. Ориентировочно – где-то в понедельник", – сказал Фоменко.

По его словам, сейчас в Киеве действуют лимиты, не позволяющие выполнять графики ограничения.

"Нам хватает мощности только на 30% потребностей жителей города. Поэтому сейчас мы поочередно включаем дома на три-четыре часа, затем заменяем другую группу домов. Другими словами, у киевлян в домах четыре часа будет светло, восемь часов – пока не будет", – добавил Фоменко.

Контекст:

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ 23 ноября, электроэнергия подана во все области. Об этом заявил 25 ноября глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

Теги: Киев, ДТЭК, электроэнергия, ремонт, обстрелы, электростанция, энергосистема
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