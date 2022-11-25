ДТЭК ожидает возвращения к привычным стабилизационным графикам уже в понедельник

Сейчас в Киеве действуют лимиты, не позволяющие выполнять графики Фото: rbc.ua

"Генерация продолжает наращивать мощности, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться и постепенно мы выйдем на графики ограничения, которые действовали до последнего обстрела. Ориентировочно – где-то в понедельник", – сказал Фоменко.

По его словам, сейчас в Киеве действуют лимиты, не позволяющие выполнять графики ограничения.

"Нам хватает мощности только на 30% потребностей жителей города. Поэтому сейчас мы поочередно включаем дома на три-четыре часа, затем заменяем другую группу домов. Другими словами, у киевлян в домах четыре часа будет светло, восемь часов – пока не будет", – добавил Фоменко.