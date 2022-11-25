В Харьковской области восстановили электроснабжение почти всех потребителей – ОВА

Об этом 25 ноября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Специалисты продолжают работу, чтобы вернуть энергоснабжение для еще 5 тыс. потребителей в Купянске", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, для понижения электропотребления и стабилизации системы в области были применены графики почасовых отключений.

25 ноября водо- и электроснабжение полностью возобновили в Харькове, проинформировали в мэрии.

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

24 ноября Синегубов рассказал, что электросети Харьковской области постепенно возвращаются к работе, энергетики подключили уже более 50% мощностей в Харькове и области.

По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".