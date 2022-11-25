Мэр Харькова заявил, что в городе полностью возобновили водо- и электроснабжение

По словам Терехова, в Харькове ввели веерные отключения для восстановления баланса энергосистемы. При этом с начала отопительного сезона систему теплоснабжения в городе перезапускают в четвертый раз.
Также мэр отметил, что сейчас около 70% квартир в Харькове уже с теплом.
Он напомнил, что в городе будет развернуто около 200 пунктов обогрева в школах, центральных тепловых пунктах, на безопасных остановках. В них можно будет зарядить мобильные телефоны, выпить горячие напитки и приготовить еду.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
145 харьковчан застряли в лифтах 23 ноября, по информации "Суспільне", из-за российского ракетного удара. Многие из спасенных – пожилые жители многоэтажек, которым тяжело подниматься по лестнице на верхние этажи.
24 ноября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что электросети Харьковской области постепенно возвращаются к работе. По его данным, энергетики подключили уже более 50% мощностей в Харькове и области.