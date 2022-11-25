Мэр Харькова заявил, что в городе полностью возобновили водо- и электроснабжение

В Харькове будет развернуто около 200 пунктов обогрева для людей Фото: EPA

По словам Терехова, в Харькове ввели веерные отключения для восстановления баланса энергосистемы. При этом с начала отопительного сезона систему теплоснабжения в городе перезапускают в четвертый раз.

Также мэр отметил, что сейчас около 70% квартир в Харькове уже с теплом.

Он напомнил, что в городе будет развернуто около 200 пунктов обогрева в школах, центральных тепловых пунктах, на безопасных остановках. В них можно будет зарядить мобильные телефоны, выпить горячие напитки и приготовить еду.