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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Харькова заявил, что в городе полностью возобновили водо- и электроснабжение

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В Харькове будет развернуто около 200 пунктов обогрева для людей
В Харькове будет развернуто около 200 пунктов обогрева для людей
Фото: EPA

В Харькове коммунальные службы и энергетики полностью возобновили водо- и электроснабжение. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. Об этом 25 ноября в эфире национального телемарафона рассказал харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram.

По словам Терехова, в Харькове ввели веерные отключения для восстановления баланса энергосистемы. При этом с начала отопительного сезона систему теплоснабжения в городе перезапускают в четвертый раз.

Также мэр отметил, что сейчас около 70% квартир в Харькове уже с теплом.

Он напомнил, что в городе будет развернуто около 200 пунктов обогрева в школах, центральных тепловых пунктах, на безопасных остановках. В них можно будет зарядить мобильные телефоны, выпить горячие напитки и приготовить еду.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

145 харьковчан застряли в лифтах 23 ноября, по информации "Суспільне", из-за российского ракетного удара. Многие из спасенных – пожилые жители многоэтажек, которым тяжело подниматься по лестнице на верхние этажи.

24 ноября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что электросети Харьковской области постепенно возвращаются к работе. По его данным, энергетики подключили уже более 50% мощностей в Харькове и области.

Теги: Украина, Харьков, война, энергетика, электроснабжение, Игорь Терехов, война России против Украины, веерные отключения, теплоснабжение, энергосистема, восстановление
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