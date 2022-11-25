Подоляк об отключениях света: Ключевой нарратив в украинском обществе сегодня – "мы будем терпеть"

Подоляк: Сегодня мы видим абсолютно консолидированное общественное мнение – 98–99% людей говорят: "Без света, но главное – без вас" Фото: Офіс Президента / Telegram

Отвечая на вопрос, удается ли России "расшатать" настроения в украинском обществе из-за отключений электричества, Подоляк рассказал, что в ОП изучают общественное мнение.

"И я даже off the record [встречи] с журналистами провожу, чтобы понимать, что происходит с нашим обществом. Это, во-первых, личный выбор каждого, как он хочет жить: хочет ли он сделать вид, что можно уступить в чем-то и забыть все остальное, что мы за девять месяцев уже увидели в исполнении РФ. Такие люди, наверное, есть. Но их очень и очень ограниченное количество. Потому что сегодня мы видим абсолютно консолидированное общественное мнение – 98–99% людей, которые говорят: "Без света, но главное – без вас". Ключевой нарратив сегодня – "мы будем терпеть". Да, это тяжело. Мы понимаем, что это, как вы называете "блэкаут", но, скажем так: временное прекращение подачи электроэнергии, а вместе с этим и водоснабжения и отопления, это очень тяжело. Потому что мы же – все-таки цивилизация, и в XXI веке не понятно, как жить и не иметь элементарных услуг. Но между тем, есть консенсусное решение нашего общества, что невозможно простить все, что сделала Россия", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул: консенсусное решение общества заключается также в том, что невозможно уступить РФ территории Украины, так как это будет означать продолжение войны.

"Невозможно забыть количество смертей, разрушенных детских домов, больниц, школ и так далее. Невозможно. Просто потому что мы тогда будем постоянно жить в стрессе. Будем помнить, что мы психологически проиграли. Нам с вами это не нужно точно", – добавил он.