ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк об отключениях света: Ключевой нарратив в украинском обществе сегодня – "мы будем терпеть"

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Подоляк: Сегодня мы видим абсолютно консолидированное общественное мнение 98 99% людей говорят: "Без света, но главное без вас"
Подоляк: Сегодня мы видим абсолютно консолидированное общественное мнение – 98–99% людей говорят: "Без света, но главное – без вас"
Фото: Офіс Президента / Telegram

Большинство украинцев готовы терпеть бытовые неудобства, связанные с отключениями электроэнергии, которые происходят после российских обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона 25 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, удается ли России "расшатать" настроения в украинском обществе из-за отключений электричества, Подоляк рассказал, что в ОП изучают общественное мнение. 

"И я даже off the record [встречи] с журналистами провожу, чтобы понимать, что происходит с нашим обществом. Это, во-первых, личный выбор каждого, как он хочет жить: хочет ли он сделать вид, что можно уступить в чем-то и забыть все остальное, что мы за девять месяцев уже увидели в исполнении РФ. Такие люди, наверное, есть. Но их очень и очень ограниченное количество. Потому что сегодня мы видим абсолютно консолидированное общественное мнение – 98–99% людей, которые говорят: "Без света, но главное – без вас". Ключевой нарратив сегодня – "мы будем терпеть". Да, это тяжело. Мы понимаем, что это, как вы называете "блэкаут", но, скажем так: временное прекращение подачи электроэнергии, а вместе с этим и водоснабжения и отопления, это очень тяжело. Потому что мы же – все-таки цивилизация, и в XXI веке не понятно, как жить и не иметь элементарных услуг. Но между тем, есть консенсусное решение нашего общества, что невозможно простить все, что сделала Россия", – заявил Подоляк. 

Он подчеркнул: консенсусное решение общества заключается также в том, что невозможно уступить РФ территории Украины, так как это будет означать продолжение войны. 

"Невозможно забыть количество смертей, разрушенных детских домов, больниц, школ и так далее. Невозможно. Просто потому что мы тогда будем постоянно жить в стрессе. Будем помнить, что мы психологически проиграли. Нам с вами это не нужно точно", – добавил он.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности. К вечеру уровень дефицита в энергосистеме не изменился.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, отопление, электричество, водоснабжение, электроэнергия, обстрелы, инфраструктура, погибшие, теплоснабжение, энергосистема, Михаил Подоляк
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