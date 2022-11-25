Энергетики вернут свет в Херсон в ближайшие три дня – ДТЭК Ахметова

ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области Фото: depositphotos.com

"Мы действительно помогаем Херсонской области, работает бригада из Одесcкой области, работает на юге области, занимается электроснабжением города Херсон. Сегодня наши бригады заканчивают восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение Херсона будет восстановлено в ближайшие дни. Либо в воскресенье, либо в понедельник, а должно быть в субботу", – сообщил Фоменко.

Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона, отметил он.

Пресс-служба Херсонского городского совета 25 ноября сообщила, что в тестовом режиме подачу электричества в деоккупированном Херсоне возобновят с 26 ноября.