Энергетики вернут свет в Херсон в ближайшие три дня – ДТЭК Ахметова

"Мы действительно помогаем Херсонской области, работает бригада из Одесcкой области, работает на юге области, занимается электроснабжением города Херсон. Сегодня наши бригады заканчивают восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение Херсона будет восстановлено в ближайшие дни. Либо в воскресенье, либо в понедельник, а должно быть в субботу", – сообщил Фоменко.
Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона, отметил он.
Пресс-служба Херсонского городского совета 25 ноября сообщила, что в тестовом режиме подачу электричества в деоккупированном Херсоне возобновят с 26 ноября.
Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области. Энергетики ДТЭК обследуют разрушенные российскими оккупантами электросети в Херсонской области. Сахарук отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.
Компания ДТЭК ВИЭ для поддержки энергосистемы готова возобновить работу Трифоновской солнечной станции (СЭС) в части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов.