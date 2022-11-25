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В Херсоне 26 ноября в тестовом режиме подадут электричество – горсовет

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Вначале подключат критическую инфраструктуру, а потом бытовых потребителей
Вначале подключат критическую инфраструктуру, а потом – бытовых потребителей
Фото: ЕРА

Энергетики возобновляют подачу электричества в деоккупированном Херсоне с 26 ноября в тестовом режиме. Об этом пресс-служба Херсонского городского совета 25 ноября сообщила в Telegram.

Энергетики предупреждают, что для полного подключения города им нужно несколько суток. В это время сеть будет функционировать в тестовом режиме.

"Сейчас состояние энергосистемы Украины сложное, но как только нормализуется работа Пивденноукраинской АЭС, в домах херсонцев начнет появляться электроэнергия", – говорится в сообщении.

В первую очередь планируют подключать объекты критической инфраструктуры – водопровод и медицинские учреждения. В "Херсоноблэнерго" будут применять экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, а резервная линия имеет ограниченную пропускную способность. 

Горсовет информирует, что энергетики круглосуточно проводят ремонты на линии ВЛ-150кВ "Посад-Покровское – ХМПЗ". Введение ее в действие позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", который обеспечивает Николаев питьевой водой.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

В результате обстрелов 23 ноября  четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности.

Теги: Херсон, Николаев, Херсонская область, электричество, водоснабжение, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, Пивденноукраинская АЭС
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