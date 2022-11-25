В Херсоне 26 ноября в тестовом режиме подадут электричество – горсовет

Энергетики предупреждают, что для полного подключения города им нужно несколько суток. В это время сеть будет функционировать в тестовом режиме.

"Сейчас состояние энергосистемы Украины сложное, но как только нормализуется работа Пивденноукраинской АЭС, в домах херсонцев начнет появляться электроэнергия", – говорится в сообщении.

В первую очередь планируют подключать объекты критической инфраструктуры – водопровод и медицинские учреждения. В "Херсоноблэнерго" будут применять экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, а резервная линия имеет ограниченную пропускную способность.

Горсовет информирует, что энергетики круглосуточно проводят ремонты на линии ВЛ-150кВ "Посад-Покровское – ХМПЗ". Введение ее в действие позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", который обеспечивает Николаев питьевой водой.