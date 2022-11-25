В Херсоне 26 ноября в тестовом режиме подадут электричество – горсовет

Энергетики предупреждают, что для полного подключения города им нужно несколько суток. В это время сеть будет функционировать в тестовом режиме.
"Сейчас состояние энергосистемы Украины сложное, но как только нормализуется работа Пивденноукраинской АЭС, в домах херсонцев начнет появляться электроэнергия", – говорится в сообщении.
В первую очередь планируют подключать объекты критической инфраструктуры – водопровод и медицинские учреждения. В "Херсоноблэнерго" будут применять экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, а резервная линия имеет ограниченную пропускную способность.
Горсовет информирует, что энергетики круглосуточно проводят ремонты на линии ВЛ-150кВ "Посад-Покровское – ХМПЗ". Введение ее в действие позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", который обеспечивает Николаев питьевой водой.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
В результате обстрелов 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности.