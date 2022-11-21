В Украине за выходные запустили 3300 базовых станций. Сотни тысяч абонентов вновь получили доступ к мобильной связи и интернету

17 ноября Федоров сообщал о проблемах с мобильной связью в девяти областях Украины Фото: depositphotos.com

"Запустили еще 3300 базовых станций по всей стране за выходные. А это сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет", – написал министр.

Он отметил, что последние несколько дней половина мобильной сети в Одесской области не функционировала из-за обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры.

"Сейчас уже работает 80% сети. Возобновление связи продолжается 24/7 практически в каждой области страны. Спасибо ремонтным командам энергетиков за сверхбыструю производительную работу", – подчеркнул Федоров.