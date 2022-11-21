В Украине за выходные запустили 3300 базовых станций. Сотни тысяч абонентов вновь получили доступ к мобильной связи и интернету

"Запустили еще 3300 базовых станций по всей стране за выходные. А это сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет", – написал министр.
Он отметил, что последние несколько дней половина мобильной сети в Одесской области не функционировала из-за обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры.
"Сейчас уже работает 80% сети. Возобновление связи продолжается 24/7 практически в каждой области страны. Спасибо ремонтным командам энергетиков за сверхбыструю производительную работу", – подчеркнул Федоров.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
17 ноября Федоров сообщал о проблемах с мобильной связью в девяти областях Украины.