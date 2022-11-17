Проблемы с мобильной связью остаются в девяти областях – Минцифры

"Из-за сотни выпущенных российских ракет многие украинские города снова без света и имеют перебои со связью. Это следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и отключенных базовых станций. Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3000 базовых станций возобновили работу. Так, жители Харьковщины и Житомирской области снова на связи", – сообщил он.
Федоров назвал области, где работа связи восстановлена не полностью. В Одесской области работает 38% сетей, в Николаевской области – 67%, в Хмельницкой и Волынской – 69%, в Черниговской области – 77%, в Киевской области – 78%, в Закарпатье – 79%, во Львовской области – 81%, в Винницкой области – 82%.
Министр заверил, что это временные трудности. Энергетики, телеком-компании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь, отметил он. До решения проблемы Федоров посоветовал украинцам пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.