Проблемы с мобильной связью остаются в девяти областях – Минцифры

"Из-за сотни выпущенных российских ракет многие украинские города снова без света и имеют перебои со связью. Это следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и отключенных базовых станций. Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3000 базовых станций возобновили работу. Так, жители Харьковщины и Житомирской области снова на связи", – сообщил он.

Федоров назвал области, где работа связи восстановлена не полностью. В Одесской области работает 38% сетей, в Николаевской области – 67%, в Хмельницкой и Волынской – 69%, в Черниговской области – 77%, в Киевской области – 78%, в Закарпатье – 79%, во Львовской области – 81%, в Винницкой области – 82%.

Министр заверил, что это временные трудности. Энергетики, телеком-компании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь, отметил он. До решения проблемы Федоров посоветовал украинцам пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi.