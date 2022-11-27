Как пережить зиму, чем запастись в квартирах, что будет бомбить Путин дальше. Интервью Бацман с Кучеренко

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Во время интервью Кучеренко говорил о:

сложностях предстоящей зимы для энергетики и том, почему "энергетический фронт сегодня более значимый, чем боевой";

о гибели энергетиков, эффективности украинской энергосистемы и компаний;

вероятности блэкаута и отключении атомных блоков на АЭС из-за последнего российского обстрела;

том, почему пропадает связь и интернет, когда нет света;

том, почему без электричества не будет воды;

том, как подготовиться к длительным отключениям света и воды;

том, почему горожанам сложнее пережить отключения света и воды: "Сельское население имеет ментальную способность выживать в любых условиях, там не будет катастрофы";

том, чего хочет добиться президент РФ Владимир Путин, обстреливая Украину ракетами;

том, будет ли наступление на Киев из Беларуси: "Авантюрист Лукашенко пытается умереть на своем кресле. Он понимает, что победа Украины – его конец";

решительности ВСУ и факторах, которые обеспечат победу Украины в войне с Россией.

Кучеренко родился 3 апреля 1961 года в Виннице. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко и получил специальность "прикладная математика", а затем Академию государственного управления при президенте Украины. Является магистром государственного управления, академиком Украинской муниципальной академии, кандидатом социологических наук.

В 2000–2001 годах был председателем Запорожской облгосадминистрации, в 2007–2010 годах – министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, народный депутат III, V, VI и IX созывов.