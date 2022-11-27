ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Как пережить зиму, чем запастись в квартирах, что будет бомбить Путин дальше. Интервью Бацман с Кучеренко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с народным депутатом от фракции "Батьківщина" Алексеем Кучеренко.

Во время интервью Кучеренко говорил о:

  • сложностях предстоящей зимы для энергетики и том, почему "энергетический фронт сегодня более значимый, чем боевой";
  • о гибели энергетиков, эффективности украинской энергосистемы и компаний;
  • вероятности блэкаута и отключении атомных блоков на АЭС из-за последнего российского обстрела;
  • том, почему пропадает связь и интернет, когда нет света;
  • том, почему без электричества не будет воды;
  • том, как подготовиться к длительным отключениям света и воды;
  • том, почему горожанам сложнее пережить отключения света и воды: "Сельское население имеет ментальную способность выживать в любых условиях, там не будет катастрофы";
  • том, чего хочет добиться президент РФ Владимир Путин, обстреливая Украину ракетами;
  • том, будет ли наступление на Киев из Беларуси: "Авантюрист Лукашенко пытается умереть на своем кресле. Он понимает, что победа Украины – его конец";
  • решительности ВСУ и факторах, которые обеспечат победу Украины в войне с Россией.

Кучеренко родился 3 апреля 1961 года в Виннице. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко и получил специальность "прикладная математика", а затем Академию государственного управления при президенте Украины. Является магистром государственного управления, академиком Украинской муниципальной академии, кандидатом социологических наук.

В 2000–2001 годах был председателем Запорожской облгосадминистрации, в 2007–2010 годах – министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, народный депутат III, V, VI и IX созывов.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, Беларусь, энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, АЭС, Алеся Бацман, Алексей Кучеренко, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, интервью, электростанция, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер" G
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы G
Алеся БАЦМАН
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 