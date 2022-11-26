ДТЭК о подаче электричества в Херсон: 10 энергетиков за семь дней отремонтировали восемь километров электролинии

Как отметили в компании, на юге Херсона восстанавливать разрушенные электросети помогала бригада "ДТЭК Одесские электросети". 10 энергетиков за семь дней отремонтировали восемь километров электролинии 150 кВ и сегодня, 26 ноября, закончили восстановительные работы. Это позволило запитать подстанцию, поставляющую электроэнергию на значительную часть Херсона, теплосеть и другие важные объекты критической инфраструктуры в этой части области.

"Сегодня наша бригада закончила восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение жителей Херсона будет восстановлено в ближайшие дни", – сообщил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона. В этой части области 40 энергетиков из "ДТЭК Днепровские электросети" за девять дней уже восстановили более 30 километров электролиний. Энергетики работают вместе с саперами, так как в деоккупированной области очень много минирований.