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ДТЭК о подаче электричества в Херсон: 10 энергетиков за семь дней отремонтировали восемь километров электролинии

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Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона
Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона
Фото: dtek.com

По состоянию на 11.00 26 ноября на ключевую подстанцию, а также на местную теплосеть и другие важные объекты критической инфраструктуры на юге Херсонской области было подано напряжение, сообщили в ДТЭК.

Как отметили в компании, на юге Херсона восстанавливать разрушенные электросети помогала бригада "ДТЭК Одесские электросети". 10 энергетиков за семь дней отремонтировали восемь километров электролинии 150 кВ и сегодня, 26 ноября, закончили восстановительные работы. Это позволило запитать подстанцию, поставляющую электроэнергию на значительную часть Херсона, теплосеть и другие важные объекты критической инфраструктуры в этой части области.

"Сегодня наша бригада закончила восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение жителей Херсона будет восстановлено в ближайшие дни", – сообщил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона. В этой части области 40 энергетиков из "ДТЭК Днепровские электросети" за девять дней уже восстановили более 30 километров электролиний. Энергетики работают вместе с саперами, так как в деоккупированной области очень много минирований.

Контекст:

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области. Энергетики ДТЭК обследовали разрушенные российскими оккупантами электросети в Херсонской области. Сахарук отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.

В компании ДТЭК ВИЭ сообщали, что для поддержки энергосистемы готовы возобновить работу Трифоновской солнечной станции в части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов.

Теги: Херсонская область, ДТЭК, электроснабжение, инфраструктура, энергосистема
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