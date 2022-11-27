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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава "Энергоатома": Есть признаки, что россияне могут покинуть ЗАЭС

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Глава "Энергоатома" подчеркнул, что пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но они готовятся
Глава "Энергоатома" подчеркнул, что пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но они готовятся
Фото: EPA

Российские оккупанты могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в эфире общенационального телемарафона, который транслирует канал "Рада", заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они [оккупанты], возможно, собираются покинуть ЗАЭС", – сказал он.

В частности, по словам Котина, стало очень много появляться публикаций в российских СМИ о том, что ЗАЭС стоило бы покинуть и передать под контроль МАГАТЭ. 

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но можно сказать, что они готовятся.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Запорожская область, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Петр Котин, российские оккупанты, ЗАЭС
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