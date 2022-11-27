Глава "Энергоатома": Есть признаки, что россияне могут покинуть ЗАЭС

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но они готовятся Фото: EPA

"В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они [оккупанты], возможно, собираются покинуть ЗАЭС", – сказал он.

В частности, по словам Котина, стало очень много появляться публикаций в российских СМИ о том, что ЗАЭС стоило бы покинуть и передать под контроль МАГАТЭ.

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но можно сказать, что они готовятся.