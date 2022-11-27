ДТЭК вернула электроэнергию в шесть населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей

Снова со светом более 17 тыс. семей Фото: depositphotos.com

В компании напоминают, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия, постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона, бахмутское и авдеевское направления остаются самыми сложными в области.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" в течение суток удалось восстановить электроснабжение двух населенных пунктов. Снова со светом 16 325 семей Донбасса", – отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских оккупантов находится также Днепропетровская область, 26 ноября силами "ДТЭК Днепровские электросети" свет вернули 697 семьям четырех населенных пунктов региона, пострадавших от ударов врага.