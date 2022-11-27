ДТЭК вернула электроэнергию в шесть населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей

В компании напоминают, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия, постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона, бахмутское и авдеевское направления остаются самыми сложными в области.
"Несмотря на постоянную опасность, специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" в течение суток удалось восстановить электроснабжение двух населенных пунктов. Снова со светом 16 325 семей Донбасса", – отметили в компании.
Под постоянными обстрелами российских оккупантов находится также Днепропетровская область, 26 ноября силами "ДТЭК Днепровские электросети" свет вернули 697 семьям четырех населенных пунктов региона, пострадавших от ударов врага.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
27 ноября дефицит в энергосистеме был снижен до 20%, сообщили в "Укрэнерго". Это близко к показателю, который был до атаки 23 ноября. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности.