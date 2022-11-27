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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК вернула электроэнергию в шесть населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей

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Снова со светом более 17 тыс. семей
Снова со светом более 17 тыс. семей
Фото: depositphotos.com

26 ноября специалисты ДТЭК вернули свет в дома шести населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом более 17 тыс. семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии, сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

В компании напоминают, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия, постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона, бахмутское и авдеевское направления остаются самыми сложными в области.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" в течение суток удалось восстановить электроснабжение двух населенных пунктов. Снова со светом 16 325 семей Донбасса", – отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских оккупантов находится также Днепропетровская область, 26 ноября силами "ДТЭК Днепровские электросети" свет вернули 697 семьям четырех населенных пунктов региона, пострадавших от ударов врага.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

27 ноября дефицит в энергосистеме был снижен до 20%, сообщили в "Укрэнерго". Это близко к показателю, который был до атаки 23 ноября. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, разрушения, инфраструктура, энергосистема
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