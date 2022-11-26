Без электричества все еще остаются абоненты в Киеве и 14 областях Украины, в столице в течение дня отключали 746 тыс. потребителей

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в обращении, текст которого приводит его пресс-служба.

"В эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. И есть уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным. На утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов", – сказал он.

Зеленский предупредил, что в случае, если вечером потребление вырастет, то количество отключений может увеличиться

"Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", – подчеркнул президент.

Как рассказал в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко, в Киеве сегодня в течение дня отключали от электричества 745 970 пользователей.

"Несмотря на значительные цифры, это уже хорошая тенденция, еще немного – и вернемся к графикам. Хотя, конечно, лучше совсем без отключений. Но стоит быть реалистами, пока ситуация достаточно тяжелая", – добавил он.