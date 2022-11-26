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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Без электричества все еще остаются абоненты в Киеве и 14 областях Украины, в столице в течение дня отключали 746 тыс. потребителей

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Дефицит в украинской энергосистеме возник из-за российских обстрелов
Дефицит в украинской энергосистеме возник из-за российских обстрелов
Фото: ЕРА

Утром 26 ноября от электричества в Украине было отключено вдвое меньше потребителей, чем накануне вечером, а сейчас без света остаются около 1,5 млн украинцев в 14 областях и в Киеве.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в обращении, текст которого приводит его пресс-служба. 

"В эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. И есть уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным. На утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов", – сказал он.

Зеленский предупредил, что в случае, если вечером потребление вырастет, то количество отключений может увеличиться

"Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", – подчеркнул президент. 

Как рассказал в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко, в Киеве сегодня в течение дня отключали от электричества 745 970 пользователей. 

"Несмотря на значительные цифры, это уже хорошая тенденция, еще немного – и вернемся к графикам. Хотя, конечно, лучше совсем без отключений. Но стоит быть реалистами, пока ситуация достаточно тяжелая", – добавил он. 

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0GSuZGFG6Zyj1fRaD56d54C5Th6WKfDY5Ya6WdiCp7GBAJ4yhkEaEn2ciKKEEKT1ul

Контекст:

Россия осуществляет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности. К утру 26 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 25%. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, отключение света, Владимир Зеленский, ограничения, инфраструктура, энергосистема, энергия, Yasno, восстановление
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