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"Литва всегда была нам надежным другом". Из Литвы в Украину отправили шесть грузовиков с трансформаторами – Минэнерго

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Галущенко и министр энергетики Литвы говорили о потребностях украинской энергетики
Галущенко и министр энергетики Литвы говорили о потребностях украинской энергетики
Фото: mev.gov.ua

Литва отправила в Украину шесть грузовиков с 144 трансформаторами разной мощности. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства энергетики Украины 26 ноября в релизе о встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом.

Галущенко в ходе встречи рассказал о последствиях российских ударов по объектах энергетики Украины и о том, что украинские энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в стране. 

"Учитывая значительные повреждения в энергосистеме, сейчас энергетики имеют критическую потребность в оборудовании и материалах", – сказал министр. 

Его коллега из Литвы выразил поддержку Украине. 

"Крейвис подчеркнул, что Литва будет помогать Украине и дальше. Так, на днях из Литвы в Украину отправлено шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности. Всего Литва намерена предоставить 252 трансформатора", – добавили авторы релиза. 

По информации Минэнерго, с начала полномасштабного вторжения литовские энергетические компании и организации уже оказали специализированную поддержку по ремонту и реконструкции украинского энергосектора общей стоимостью €3 млн. Кроме того, в правительстве Литвы сообщали, что подготовили еще один пакет помощи в энергетике на более €2 млн.

Галущенко выразил благодарность за помощь. 

"Литва всегда была нам надежным партнером и другом. Мы очень ценим поддержку, которую вы оказываете Украине на всех уровнях. Я убежден, что единство и солидарность помогут нам противостоять нашему общему врагу и принесут победу над агрессором", – подчеркнул он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Литва, энергетика, помощь, электроснабжение, грузовик, энергосистема
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