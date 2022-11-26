В освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электричество

"Подали электричество в Херсон. Как и обещали – справились чуть больше чем за неделю", – написал Тимошенко.

Он отметил, что в первую очередь энергетические мощности направлены на критическую инфраструктуру города, а после этого – на бытовых потребителей.

"Спасибо всем, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электрикам со всей Украины, руководителям Херсонской и Николаевской ОВА и их командам", – добавил Тимошенко.