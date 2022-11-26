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В освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электричество

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По данным ДТЭК, российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона
По данным ДТЭК, российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона
Фото: depositphotos.com

В освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электричество. Об этом 26 ноября в Telegram заявил советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Подали электричество в Херсон. Как и обещали – справились чуть больше чем за неделю", – написал Тимошенко.

Он отметил, что в первую очередь энергетические мощности направлены на критическую инфраструктуру города, а после этого – на бытовых потребителей.

"Спасибо всем, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электрикам со всей Украины, руководителям Херсонской и Николаевской ОВА и их командам", – добавил Тимошенко.

Контекст:

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области. Энергетики ДТЭК обследовали разрушенные российскими оккупантами электросети в Херсонской области. Сахарук отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.

В компании ДТЭК ВИЭ сообщали, что для поддержки энергосистемы готовы возобновить работу Трифоновской солнечной станции в части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов.

Теги: Украина, Херсон, энергетика, электричество, электроснабжение, Кирилл Тимошенко, энергосистема
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