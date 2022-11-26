Литва подготовила новый пакет помощи Украине в энергетическом секторе – премьер

"Литва подготовила новый пакет помощи Украине в энергетическом секторе на сумму более €2 млн. Мы продолжим предоставлять дополнительную гуманитарную и финансовую помощь, чтобы помочь внутренне перемещенным лицам в Украине пережить зиму", – сказала она.
Шимоните подчеркнула, что Украина сейчас защищает не только себя, но и всю Европу, "весь мировой порядок, основанный на правилах".
"Украина борется не только за свою свободу, но и за нашу, – сказала она. – Наша поддержка должна и будет продолжаться, пока не будет вашей победы и, соответственно, нашей. Военная и гуманитарная поддержка Украины от правительства Литвы, нашего народа и бизнеса началась еще до 24 февраля. Конвои грузовиков продолжат привозить в Украину БПЛА, теплую одежду для украинских военных, отопительные станции и генераторы и другие необходимые вещи, чтобы помочь украинскому народу пережить очень тяжелую зиму и приблизить нашу с вами общую победу".
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В частности, передала Украине гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
Кроме Шимоните, в Киев сегодня приехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. С премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем они провели вторую встречу "Люблинского треугольника" на уровне глав правительств и выступили с совместным заявлением.