Литва подготовила новый пакет помощи Украине в энергетическом секторе – премьер

Шимоните: Украина борется не только за свою свободу, но и за нашу Фото: kmu.gov.ua

"Литва подготовила новый пакет помощи Украине в энергетическом секторе на сумму более €2 млн. Мы продолжим предоставлять дополнительную гуманитарную и финансовую помощь, чтобы помочь внутренне перемещенным лицам в Украине пережить зиму", – сказала она.

Шимоните подчеркнула, что Украина сейчас защищает не только себя, но и всю Европу, "весь мировой порядок, основанный на правилах".

"Украина борется не только за свою свободу, но и за нашу, – сказала она. – Наша поддержка должна и будет продолжаться, пока не будет вашей победы и, соответственно, нашей. Военная и гуманитарная поддержка Украины от правительства Литвы, нашего народа и бизнеса началась еще до 24 февраля. Конвои грузовиков продолжат привозить в Украину БПЛА, теплую одежду для украинских военных, отопительные станции и генераторы и другие необходимые вещи, чтобы помочь украинскому народу пережить очень тяжелую зиму и приблизить нашу с вами общую победу".