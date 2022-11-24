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"Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк". Литва собрала $750 тыс. на три морских дрона для Украины

Литовцы собрали деньги на три дрона для Украины
Литовцы собрали деньги на три дрона для Украины
Фото: pixabay.com

Литовцы собрали средства на три морских дрона для украинских Сил обороны. Об этом сообщил в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который в мае также инициировал сбор на покупку беспилотника Bayraktar.

"Литовцы сделали это! Мы закрыли сбор и за $750 000 купим три морских дрона для Украины. И назвали мы их гордо за мир – Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк", – написал он.

Журналист отметил, что Черноморскому флоту РФ стоит бояться новых дронов, которые "придут незаметно".

Контекст:

Создание флота морских дронов в Украине президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.

11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

На первый дрон украинцы собрали деньги за два часа. Его назвали "Херсон". Второго, как заявлял Зеленский, планируют назвать "Севастополь".

17 ноября Тапинас сообщил о завершении сбора $250 тыс. на первый дрон. Литовцы проголосовали за название для него "PEACE Дец".

19 ноября стало известно, что народ Литвы собрал еще $250 тыс. на второй морской дрон для Украины. Его пообещали назвать "PEACE Дюк".

Минобороны Украины наградило Тапинаса медалью "За содействие военной разведке Украины" II степени за сбор на беспилотник Bayraktar для Украины. Тогда литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила, что бесплатно передаст беспилотник Литве

Теги: Литва, военная помощь, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины
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