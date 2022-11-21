Президент Литвы о Зеленском: Я знаю, что его цели – победить в войне и привести Украину в Европу и НАТО. Он уже герой

"Я уважаю его. Он необыкновенно сильный человек с очень четкими приоритетами. Я знаю, что его цели – победить в этой войне [против России] и привести Украину в Европу и НАТО. Это очень понятные задачи. И если у него это получится (а я думаю, что это возможно), то он станет героем. Не только в моих глазах, но и для всех украинцев, литовцев и других представителей демократического мира", – сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что знает Зеленского лично.

"Он уже герой… И хочу сказать, у нас, политиков, довольно сложная работа, в ней много вызовов, много проблем. И иногда мы устаем. И в такие моменты я думаю: "Так, помни о Владимире. Его ситуация гораздо сложнее твоей… Соберись, пожалуйста, делай свою работу и не жалуйся", – подчеркнул президент Литвы.