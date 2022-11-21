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Президент Литвы о Зеленском: Я знаю, что его цели – победить в войне и привести Украину в Европу и НАТО. Он уже герой

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Науседа отметил, что знает Зеленского лично
Науседа отметил, что знает Зеленского лично
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью "Настоящему времени", опубликованном на сайте СМИ 21 ноября, высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Я уважаю его. Он необыкновенно сильный человек с очень четкими приоритетами. Я знаю, что его цели – победить в этой войне [против России] и привести Украину в Европу и НАТО. Это очень понятные задачи. И если у него это получится (а я думаю, что это возможно), то он станет героем. Не только в моих глазах, но и для всех украинцев, литовцев и других представителей демократического мира", – сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что знает Зеленского лично.

"Он уже герой… И хочу сказать, у нас, политиков, довольно сложная работа, в ней много вызовов, много проблем. И иногда мы устаем. И в такие моменты я думаю: "Так, помни о Владимире. Его ситуация гораздо сложнее твоей… Соберись, пожалуйста, делай свою работу и не жалуйся", – подчеркнул президент Литвы.

Контекст:

Науседа неоднократно приезжал в Киев после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Так, 28 июля Науседа вручил Зеленскому "и всему народу Украины" высшую государственную награду Литвы – орден Витовта.

Теги: Украина, НАТО, Литва, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Евросоюз, интервью, вступ, Гитанас Науседа, членство
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