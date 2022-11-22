Литва в следующем году подготовит 1500 украинских военных – минобороны

Cотни украинских военных проходят обучение в Литве в 2022 году, отметил Анушаускас Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 21 ноября в Facebook сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, в ближайшее время Литва передаст Украине крайне необходимые на фронте артснаряды калибра 155 мм. Также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинских солдат, добавил Анушаускас.

"Будет больше поддержки, но мы не можем объявить обо всем, – написал глава минобороны Литвы. – Мы расширяем курсы военной подготовки для украинцев до 1500 солдат (не считая сотни украинских военных, проходящих обучение в этом году). Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что если что, украинцам передадут танки за наш счет".

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В частности, Литва передала Украине гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.