Литва в следующем году подготовит 1500 украинских военных – минобороны

Об этом 21 ноября в Facebook сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По его словам, в ближайшее время Литва передаст Украине крайне необходимые на фронте артснаряды калибра 155 мм. Также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинских солдат, добавил Анушаускас.
"Будет больше поддержки, но мы не можем объявить обо всем, – написал глава минобороны Литвы. – Мы расширяем курсы военной подготовки для украинцев до 1500 солдат (не считая сотни украинских военных, проходящих обучение в этом году). Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что если что, украинцам передадут танки за наш счет".
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В частности, Литва передала Украине гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.
В середине ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").