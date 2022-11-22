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Литва в следующем году подготовит 1500 украинских военных – минобороны

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Cотни украинских военных проходят обучение в Литве в 2022 году, отметил Анушаускас
Cотни украинских военных проходят обучение в Литве в 2022 году, отметил Анушаускас
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Поддержка Литвой Украины в настоящее время оценивается более чем в €640 млн, из них 36%, или €232 млн, составляет военная помощь.

Об этом 21 ноября в Facebook сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, в ближайшее время Литва передаст Украине крайне необходимые на фронте артснаряды калибра 155 мм. Также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинских солдат, добавил Анушаускас.

"Будет больше поддержки, но мы не можем объявить обо всем, – написал глава минобороны Литвы. – Мы расширяем курсы военной подготовки для украинцев до 1500 солдат (не считая сотни украинских военных, проходящих обучение в этом году). Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что если что, украинцам передадут танки за наш счет".

https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas/posts/pfbid02eNKtvbsLVtjWTn5VD7ivrVMGvyVQWNt8DdVovZZEKUNGo6utqAp12bKKweqfw5oGl

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В частности, Литва передала Украине гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

В середине ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Теги: Украина, Литва, военные, танки, военная помощь, военные учения, бронетехника, ВСУ, украинцы, военнослужащий, одежда, Арвидас Анушаускас
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