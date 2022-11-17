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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чехия займется подготовкой украинских военных. Программа рассчитана на 4 тыс. человек

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Бойцы Вооруженных сил Украины пройдут обучение в Чехии
Бойцы Вооруженных сил Украины пройдут обучение в Чехии
Фото: president.gov.ua

Правительство Чехии на заседании 16 ноября дало согласие на пребывание и обучение на территории страны 4 тыс. украинских военнослужащих. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишут Ceske Noviny.

"Правительство одобрило обучение украинских военных на территории Чешской Республики", – сообщила она. 

Подготовка украинских военных в Чехии спланирована в рамках пяти четырехнедельных ротаций до конца 2023  года, в каждой из них будет участвовать до 800 военнослужащих. В этом году состоится первый цикл. По информации минобороны страны, общая стоимость обучения оценивается в 975 млн крон (более $41,5 млн). В 2022 году обучение украинских военных в Чехии должно стоить 195 миллионов крон, в следующем году 780 миллионов.

В частности, в этом году в первом цикле примут участие до 700 военнослужащих механизированного батальона и 40 военнослужащих подразделений охраны, 30 медицинских специалистов, 10 специалистов химических войск и 20 специалистов инженерных войск. Остальные четыре тренировочных цикла в том же составе запланированы на следующий год.

Отмечается, что тренинг основан на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем он будет переведен в рамках общеевропейской миссии "EUMAM Украина". Чехия должна выделить для нее до 55 человек, они будут работать на территории других стран – членов ЕС в командных структурах миссии, либо на должностях инструкторов.

"Мы организуем обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Чехии на основе двусторонних переговоров и при этом мы впоследствии передадим это под миссию содействия Европейского союза, даже после этого обучение продолжится на территории Чехии", – пояснила Чернохова.

В правительстве Чехии отметили, что ЕС компенсирует Чехии часть средств после того, как тренировки военных перейдут под эгиду европейской миссии. Кабмин теперь представит предложение о проведении учений для бойцов ВСУ обеим палатам парламента.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

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