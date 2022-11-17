Чехия займется подготовкой украинских военных. Программа рассчитана на 4 тыс. человек

"Правительство одобрило обучение украинских военных на территории Чешской Республики", – сообщила она.

Подготовка украинских военных в Чехии спланирована в рамках пяти четырехнедельных ротаций до конца 2023 года, в каждой из них будет участвовать до 800 военнослужащих. В этом году состоится первый цикл. По информации минобороны страны, общая стоимость обучения оценивается в 975 млн крон (более $41,5 млн). В 2022 году обучение украинских военных в Чехии должно стоить 195 миллионов крон, в следующем году 780 миллионов.

В частности, в этом году в первом цикле примут участие до 700 военнослужащих механизированного батальона и 40 военнослужащих подразделений охраны, 30 медицинских специалистов, 10 специалистов химических войск и 20 специалистов инженерных войск. Остальные четыре тренировочных цикла в том же составе запланированы на следующий год.

Отмечается, что тренинг основан на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем он будет переведен в рамках общеевропейской миссии "EUMAM Украина". Чехия должна выделить для нее до 55 человек, они будут работать на территории других стран – членов ЕС в командных структурах миссии, либо на должностях инструкторов.

"Мы организуем обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Чехии на основе двусторонних переговоров и при этом мы впоследствии передадим это под миссию содействия Европейского союза, даже после этого обучение продолжится на территории Чехии", – пояснила Чернохова.

В правительстве Чехии отметили, что ЕС компенсирует Чехии часть средств после того, как тренировки военных перейдут под эгиду европейской миссии. Кабмин теперь представит предложение о проведении учений для бойцов ВСУ обеим палатам парламента.