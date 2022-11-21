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Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, но предоставит снаряды для PzH 2000

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После падения ракеты в Польше Литва решила усилить собственнную ПВО
После падения ракеты в Польше Литва решила усилить собственнную ПВО
Фото: ЕРА

Власти Литвы изменили решение о передаче Украине системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом со ссылкой на министа обороны Арвидаса Анушаускаса и главу комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса 21 ноября пишет Delfi.

Они не назвали причин отказа, но сообщили, что государственный Совет по обороне одобрил решение о другой "дополнительной поддержке" Украины.

После падения ракеты в Польше Литва намерена усилить собственную противовоздушную оборону. Анушаускас рассказал, что Вильнюс планирует ускорить закупку новых зенитно-ракетных комплексов средней дальности,  а также не будет передавать Украине NASAMS.

"Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже", – сказал министр.

По его словам, Литва будет продолжать финансовую и военную помощь Украине. В частности, украинские военные получат от Литвы снаряды для немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. Это в том числе гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Теги: Литва, военная техника, военная помощь, оборона, война России против Украины, Арвидас Анушаускас, NASAMS
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