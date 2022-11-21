Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, но предоставит снаряды для PzH 2000

Они не назвали причин отказа, но сообщили, что государственный Совет по обороне одобрил решение о другой "дополнительной поддержке" Украины.

После падения ракеты в Польше Литва намерена усилить собственную противовоздушную оборону. Анушаускас рассказал, что Вильнюс планирует ускорить закупку новых зенитно-ракетных комплексов средней дальности, а также не будет передавать Украине NASAMS.

"Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже", – сказал министр.

По его словам, Литва будет продолжать финансовую и военную помощь Украине. В частности, украинские военные получат от Литвы снаряды для немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000.