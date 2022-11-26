Победа Украины в войне с РФ – первое и безоговорочное задание "Люблинского треугольника" – Шмыгаль

Шмыгаль после встречи с Шимоните и Моравецким: Девять месяцев испытаний доказали, насколько важно единство наших народов Фото: kmu.gov.ua

"Мы определили несколько приоритетных заданий. Первое и безоговорочное – это победа Украины в войне, безусловно, восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах. Мы получили заверение от наших друзей и коллег в том, что они будут с нами до самой победы без остановки. Мы обсудили вопросы военной, финансовой и гуманитарной помощи. Я поблагодарил наших друзей за помощь и поддержку во всех этих направлениях", – сообщил Шмыгаль.

Также, по его словам, шла речь о вызовах, возникающих перед Украиной из-за обстрелов Россией украинской энергетической инфраструктуры и об инициативе Grain From Ukraine.

"И конечно, проговорили вопрос поставок в Украину генераторов и всего необходимого оборудования, чтобы пережить эту зиму", – добавил он.

Шмыгаль назвал важным результатом встречи подписание совместного заявления с Шимоните и Моравецким.

"Девять месяцев испытаний доказали, насколько важно единство наших народов. Усилия правительств наших стран в рамках "Люблинского треугольника" будут направлены на поддержку всех инициатив, которые будут способствовать дальнейшему укреплению украинско-польско-литовского партнерства и будущего наших народов в объединенной Европе", – резюмировал он.

Шимоните уточнила, что сегодня состоялась вторая встреча "Люблинского треугольника" на уровне глав правительств.