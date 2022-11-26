Победа Украины в войне с РФ – первое и безоговорочное задание "Люблинского треугольника" – Шмыгаль

"Мы определили несколько приоритетных заданий. Первое и безоговорочное – это победа Украины в войне, безусловно, восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах. Мы получили заверение от наших друзей и коллег в том, что они будут с нами до самой победы без остановки. Мы обсудили вопросы военной, финансовой и гуманитарной помощи. Я поблагодарил наших друзей за помощь и поддержку во всех этих направлениях", – сообщил Шмыгаль.
Также, по его словам, шла речь о вызовах, возникающих перед Украиной из-за обстрелов Россией украинской энергетической инфраструктуры и об инициативе Grain From Ukraine.
"И конечно, проговорили вопрос поставок в Украину генераторов и всего необходимого оборудования, чтобы пережить эту зиму", – добавил он.
Шмыгаль назвал важным результатом встречи подписание совместного заявления с Шимоните и Моравецким.
"Девять месяцев испытаний доказали, насколько важно единство наших народов. Усилия правительств наших стран в рамках "Люблинского треугольника" будут направлены на поддержку всех инициатив, которые будут способствовать дальнейшему укреплению украинско-польско-литовского партнерства и будущего наших народов в объединенной Европе", – резюмировал он.
Шимоните уточнила, что сегодня состоялась вторая встреча "Люблинского треугольника" на уровне глав правительств.
Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
Первая встреча представителей "Люблинского треугольника" состоялась в сентябре того же года.