ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Победа Украины в войне с РФ – первое и безоговорочное задание "Люблинского треугольника" – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль после встречи с Шимоните и Моравецким: Девять месяцев испытаний доказали, насколько важно единство наших народов
Шмыгаль после встречи с Шимоните и Моравецким: Девять месяцев испытаний доказали, насколько важно единство наших народов
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге с премьер-министрами Польши и Литвы Матеушом Моравецким и Ингридой Шимоните, который транслировали в YouTube, рассказал о вопросах, которые премьер-министры обсуждали в ходе сегодняшней встречи.

"Мы определили несколько приоритетных заданий. Первое и безоговорочное – это победа Украины в войне, безусловно, восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах. Мы получили заверение от наших друзей и коллег в том, что они будут с нами до самой победы без остановки. Мы обсудили вопросы военной, финансовой и гуманитарной помощи. Я поблагодарил наших друзей за помощь и поддержку во всех этих направлениях", – сообщил Шмыгаль. 

Также, по его словам, шла речь о вызовах, возникающих перед Украиной из-за обстрелов Россией украинской энергетической инфраструктуры и об инициативе Grain From Ukraine. 

"И конечно, проговорили вопрос поставок в Украину генераторов и всего необходимого оборудования, чтобы пережить эту зиму", – добавил он. 

Шмыгаль назвал важным результатом встречи подписание совместного заявления с Шимоните и Моравецким. 

"Девять месяцев испытаний доказали, насколько важно единство наших народов. Усилия правительств наших стран в рамках "Люблинского треугольника" будут направлены на поддержку всех инициатив, которые будут способствовать дальнейшему укреплению украинско-польско-литовского партнерства и будущего наших народов в объединенной Европе", – резюмировал он. 

Шимоните уточнила, что сегодня состоялась вторая встреча "Люблинского треугольника" на уровне глав правительств.  

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Первая встреча представителей "Люблинского треугольника" состоялась в сентябре того же года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните, Денис Шмыгаль, встреча, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
Вдова Говорухина погибла в пожаре
Вдова Говорухина погибла в пожаре
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (76686)
2
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (49831)
3
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (34032)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (29895)
5
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (28122)
6
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (27304)
7
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте (18115)
8
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ (15069)
 
 
 
 