В Украину приехали премьер-министры Польши и Литвы. Они встретились со Шмыгалем и подписали совместное заявление

Об этом проинформировали в Twitter Шимоните и канцелярия польского премьера.

A 2nd Lublin triangle meeting of the * , * & * PM's today in Kyiv, reconfirming trilateral cooperation, first of all, in helping Ukraine to defend its own freedom, as well as the rules-based world order. Our support to Ukraine must and will continue till their victory and ours. pic.twitter.com/pavaRtB8Kz — Ingrida Šimonyt * (@IngridaSimonyte) November 26, 2022

Моравецкий во время визита почтил память жертв Голодомора 1932–1933 годов. Авторы твита подчеркнули, что Голодомор стал результатом преступной политики СССР.

* Premier @MorawieckiM w #Kijów z * o * y * symboliczn * wi * zank * przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego G * odu.



Wielki G * ód wybuch * na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i by * wynikiem zbrodniczej polityki Zwi * zku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022

Шимоните и Моравецкий встретились в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, о чем украинский премьер проинформировал в Telegram.

"Украину, Литву и Польшу объединяют общие ценности и видения противодействия российской агрессии и приближения нашей победы. Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате "Люблинского треугольника" мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций. [...] Последний год доказал, насколько важно единство наших стран и народов. Работаем в целях дальнейшего укрепления партнерства и общего будущего в объединенной Европе", – написал он.

Текст заявления опубликован на сайте правительства. Этим документом премьеры подчеркнули значительную роль "Люблинского треугольника" в консолидации международной поддержки Украины в противодействии вооруженной агрессии России и подтвердили готовность продолжать сотрудничество ради восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Они осудили военные преступления РФ, обстрелы ядерных объектов и захват Россией Запорожской АЭС.

"Премьер-министры подтвердили дальнейшую готовность правительств Украины, Литовской Республики и Республики Польша к углублению сотрудничества по вопросам, актуальным для трех стран, восстановлению европейской безопасности и защите и продвижению демократических ценностей в мире. [...] Правительство Украины выразило благодарность за беспрецедентный уровень поддержки и солидарности Литовской Республики и Республики Польша с Украиной и украинским народом, лидерство на санкционном пути и привлечение России к ответственности за преступление агрессии", – говорится в документе.

Также премьер-министры призвали международное сообщество "определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью" и "отметили успешность военных действий Украины на юге и востоке страны как важную составляющую, направленную на завершение освобождения территории Украины от России".