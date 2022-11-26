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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину приехали премьер-министры Польши и Литвы. Они встретились со Шмыгалем и подписали совместное заявление

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Шимоните, Шмыгаль и Моравецкий провели встречу "Люблинского треугольника"
Шимоните, Шмыгаль и Моравецкий провели встречу "Люблинского треугольника"
Фото: kmu.gov.ua

26 ноября в Украину приехали премьер-министры Польши и Литвы Матеуш Моравецкий и Ингрида Шимоните.

Об этом проинформировали в Twitter Шимоните и канцелярия польского премьера. 

Моравецкий во время визита почтил память жертв Голодомора 1932–1933 годов. Авторы твита подчеркнули, что Голодомор стал результатом преступной политики СССР. 

Шимоните и Моравецкий встретились в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, о чем украинский премьер проинформировал в Telegram. 

"Украину, Литву и Польшу объединяют общие ценности и видения противодействия российской агрессии и приближения нашей победы. Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате "Люблинского треугольника" мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций. [...] Последний год доказал, насколько важно единство наших стран и народов. Работаем в целях дальнейшего укрепления партнерства и общего будущего в объединенной Европе", – написал он.

Текст заявления опубликован на сайте правительства. Этим документом премьеры подчеркнули значительную роль "Люблинского треугольника" в консолидации международной поддержки Украины в противодействии вооруженной агрессии России и подтвердили готовность продолжать сотрудничество ради восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. 

Они осудили военные преступления РФ, обстрелы ядерных объектов и захват Россией Запорожской АЭС. 

"Премьер-министры подтвердили дальнейшую готовность правительств Украины, Литовской Республики и Республики Польша к углублению сотрудничества по вопросам, актуальным для трех стран, восстановлению европейской безопасности и защите и продвижению демократических ценностей в мире. [...] Правительство Украины выразило благодарность за беспрецедентный уровень поддержки и солидарности Литовской Республики и Республики Польша с Украиной и украинским народом, лидерство на санкционном пути и привлечение России к ответственности за преступление агрессии", – говорится в документе.

Также премьер-министры призвали международное сообщество "определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью" и "отметили успешность военных действий Украины на юге и востоке страны как важную составляющую, направленную на завершение освобождения территории Украины от России". 

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Первая встреча представителей "Люблинского треугольника" состоялась в сентябре того же года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, правительство, АЭС, Голодомор, суверенитет, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните, сотрудничество, Люблинский треугольник
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