Украина объявила о бойкоте работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ

"Украинская делегация была вынуждена перейти к бойкотированию работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян – пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", – написал он.

По словам Потураева, поскольку не было решения о хотя бы приостановлении полномочий российской делегации в ПА ОБСЕ, украинская делегация решила бойкотировать работу в международной организации, пока "решение не будет найдено".

Он также заявил, что Украину поддержали делегации из Эстонии и Литвы, которые вместе покинули заседание комитета.

17 ноября Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, которая проходит с 24-го по 26 ноября.

18 ноября в МИД Польши заявили, что главу МИД РФ Сергея Лаврова на заседание ОБСЕ в Лодзи не пригласят и что российскую сторону об этом уведомили дипломатической нотой. В МИД России такое решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".