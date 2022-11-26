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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина объявила о бойкоте работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ

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Украинская делегация решила бойкотировать работу из-за нежелания ОБСЕ изгнать Россию
Украинская делегация решила бойкотировать работу из-за нежелания ОБСЕ изгнать Россию
Фото: depositphotos.com

Делегация Украины перешла к бойкотированию работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) из-за нежелания организации изменить правила и изгнать Россию. Об этом заявил 25 ноября в Facebook глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ, народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Украинская делегация была вынуждена перейти к бойкотированию работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян – пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", – написал он.

По словам Потураева, поскольку не было решения о хотя бы приостановлении полномочий российской делегации в ПА ОБСЕ, украинская делегация решила бойкотировать работу в международной организации, пока "решение не будет найдено".

Он также заявил, что Украину поддержали делегации из Эстонии и Литвы, которые вместе покинули заседание комитета.

https://www.facebook.com/nikita.poturaev/videos/1311400699659664/

17 ноября Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, которая проходит с 24-го по 26 ноября.

18 ноября в МИД Польши заявили, что главу МИД РФ Сергея Лаврова на заседание ОБСЕ в Лодзи не пригласят и что российскую сторону об этом уведомили дипломатической нотой. В МИД России такое решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".

Контекст:

В апреле ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. Его сотрудники занимались гуманитарной и юридической поддержкой пострадавших от военных действий, противодействием торговле людьми, сообщали в организации.

29 сентября стало известно о том, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.

27 октября постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ заявил, что действия России в войне против Украины подпадают под определение геноцида. По его словам, каждая неделя российской захватнической войны приносит новые и новые сообщения о разрушениях и смерти.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал ОБСЕ осудить развязанную Россией войну и не давать агрессору свою трибуну для выступлений.

Теги: Россия, Украина, Эстония, Литва, ОБСЕ, война, бойкот, Варшава, комитет, война России против Украины, дипломаты, Никита Потураев, заседание, россияне
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