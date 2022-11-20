Польша не допустит Лаврова на заседание ОБСЕ в декабре. В МИД РФ отреагировали

В МИД РФ недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ назвали "беспрецедентным и провокационным" Фото: EPA

Ясина добавил, что МИД Польши уведомил об этом российскую сторону дипломатической нотой. Заседание ОСБЕ должно состояться в начале декабря в Лодзи (Польша), отметил он.

В МИД России такое решение Польши назвали ”беспрецедентным и провокационным”.

“Оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства”, – заявила пресс-служба министерства.

В российском МИД добавили, что попросили других членов организации оценить действия Варшавы. По информации агентства AFP, Лаврову могут и вовсе запретить въезд в Польшу в связи с санкциями ЕС. 17 ноября Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации организации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, которая должна состояться с 24-го по 26 ноября. Ранее RMF FM сообщило – с оговоркой, что официальной позиции польских органов пока нет, – что парламентарии из России должны были приехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но они не смогут попасть в Польшу, кроме прочего, "из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад – Москва".