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Польша не допустит Лаврова на заседание ОБСЕ в декабре. В МИД РФ отреагировали

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В МИД РФ недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ назвали "беспрецедентным и провокационным"
В МИД РФ недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ назвали "беспрецедентным и провокационным"
Фото: EPA

Польша, которая председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не пригласит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседание организации. Об этом 18 ноября заявил представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщило польское агентство PAP.

Ясина добавил, что МИД Польши уведомил об этом российскую сторону дипломатической нотой. Заседание ОСБЕ должно состояться в начале декабря в Лодзи (Польша), отметил он. 

В МИД России такое решение Польши назвали ”беспрецедентным и провокационным”. 

“Оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства”, – заявила пресс-служба министерства. 

В российском МИД добавили, что попросили других членов организации оценить действия Варшавы.

По информации агентства AFP, Лаврову могут и вовсе запретить въезд в Польшу в связи с санкциями ЕС.

17 ноября Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации организации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, которая должна состояться с 24-го по 26 ноября. Ранее RMF FM сообщило – с оговоркой, что официальной позиции польских органов пока нет, – что парламентарии из России должны были приехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но они не смогут попасть в Польшу, кроме прочего, "из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад – Москва".

Контекст:

В 2022 году в ОБСЕ председательствует глава МИД Польши страны Збигнев Рау. Ежегодная встреча министров иностранных дел всех 57 стран — участниц организации должна состояться 1-го и 2 декабря. 

С февраля Лавров, так же, как и президент РФ Владимир Путин, находится под санкциями ЕС. Союз заморозил активы Путина и Лаврова. В то же время запрет на поездки (регулярная санкция, которая часто сопровождает замораживание активов) не вводился, чтобы "сохранить открытыми дипломатические каналы".

Теги: Россия, Польша, ОБСЕ, Сергей Лавров, МИД России, МИД Польши, Варшава, Збигнев Рау
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