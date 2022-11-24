Зеленский призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ исключить Россию

По его словам, за девять месяцев неспровоцированной полномасштабной войны против Украины разные международные институции "ищут и находят необходимые решения", чтобы помочь остановить российский террор, максимально изолировать РФ и найти выход из жестоких глобальных кризисов, созданных ею.

"Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через девять месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи? Чтобы наконец остановить перечень месяцев войны и начать отсчет лет мира, нужно использовать все национальные и международные возможности давления на государство-террориста. Будьте в этом лидерами – и будете лидерами движения к миру", – призвал президент Украины.