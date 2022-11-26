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Филатов о помощи государства в подготовке к возможным отключениям света: Государство не дает ни копейки

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Борис Филатов: Я пока не встречал ни одного мэра, который был бы доволен коммуникацией с центральной властью
Борис Филатов: Я пока не встречал ни одного мэра, который был бы доволен коммуникацией с центральной властью
Фото: пресс-служба Днепровского горсовета

У местной власти нет коммуникации с центральной. Такжеона не получает денежную и материальную помощь на восстановление после российских обстрелов и подготовку населенных пунктов к возможным блекаутам. Об этом заявил в опубликованном 25 ноября интервью ZN.UA мэр Днепра Борис Филатов.

"Все, что мы заказывали и покупали за время войны – исключительно за деньги городского бюджета. Я не знаю, как другим городам, но Днепру государство не дает ни копейки. Никаких мини-котельных мы еще не видели, и денег тоже. Что касается школ, то они работают, и никто на государственном уровне стратегического решения переоборудовать их под "Пункты несокрушимости" не принимал. Все у себя в общине делаем сами, параллельно помогая другим", – сообщил Филатов.

По его словам, по вопросу открытия "пунктов несокрушимости" центральная власть также не общались с местными, и откуда взялась карта этих пунктов – мэр города-миллионника не знает.

"Например, мне звонит по телефону глава ОВА Валентин Резниченко и сообщает, что есть распоряжение офиса президента открыть "Пункты несокрушимости". Мы идем и открываем их за свои деньги. Я открыл их там, где считал нужным, и передал ему адреса. Что с ними было дальше и как это стыковалось с картой ОПУ, я не знаю. Я не буду комментировать, почему офис президента взял и сделал такую карту. Поскольку у меня вообще нет коммуникации ни с Кабмином, ни с ОПУ, я не понимаю, как эти пункты планировал делать Кирилл Тимошенко. Но у нас есть свои генераторы, есть старлинки, фонарики и прочее, мы их оборудовали по своему усмотрению там, где смогли в предлагаемых обстоятельствах", – рассказал Филатов.

Мэр Днепра отметил, что сэкономленные общинами 9 миллиардов гривен образовательной реверсной дотации очень пригодились бы громадам сейчас для закупки необходимого оборудования и подготовки к возможным блекаутам, но эти средства забрали в госбюджет. Поэтому местным властям очень трудно поддерживать жизнедеятельность своих населенных пунктов, особенно маленьким.

"Я пока не встречал ни одного мэра, который был бы доволен коммуникацией с центральной властью. И это не просто такой конфликт отдельных персоналий, это мировоззренческая история, которая длится годами. Полное непонимание сущности местного самоуправления. У нас мэры или конкуренты, или путаются под ногами, или болтают много. И во время войны все это обострилось", – подчеркнул городской голова.

По его словам, особенно мешают "постоянные уголовные дела".

"Все мои директора ключевых коммунальных предприятий критической инфраструктуры под прокуратурой ходят. Вот только когда очередной прилет, они должны восстановить свет и дать воду за сутки и прочее. Полицейские как-то над этим не очень задумываются. Но, во всяком случае, сейчас главное, чтобы мы выиграли войну. И выжили. Монотонно протянув каждый свою лямку каждый день", – подчеркнул Филатов.

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" –  22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский.

24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".

Вечером больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал Зеленский.

Теги: госбюджет, Борис Филатов, бюджет, электричество, Днепр, самоуправление, помощь, деньги, обстрелы, Валентин Резниченко, власть, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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