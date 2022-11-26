В Днепре в результате удара РФ уже шестеро пострадавших – ОВА

О прилетах в Днепре стало известно около полудня. Изначально сообщалось, что пострадала одна женщина, семь частных домов частично разрушены.

В 13.16 Резниченко написал, что в результате атаки РФ уже шестеро пострадавших.

"Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу", – сообщил он.