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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре в результате удара РФ уже шестеро пострадавших – ОВА

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Россияне атаковали жилой квартал в Днепре, повреждены частные дома
Россияне атаковали жилой квартал в Днепре, повреждены частные дома
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Число пострадавших в результате российского удара по Днепру 26 ноября увеличилось до шести. Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

О прилетах в Днепре стало известно около полудня. Изначально сообщалось, что пострадала одна женщина, семь частных домов частично разрушены. 

В 13.16 Резниченко написал, что в результате атаки РФ уже шестеро пострадавших.

"Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу", – сообщил он. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепр, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, пострадавшие
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