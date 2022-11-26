В Днепре в результате удара РФ уже шестеро пострадавших – ОВА

О прилетах в Днепре стало известно около полудня. Изначально сообщалось, что пострадала одна женщина, семь частных домов частично разрушены.
В 13.16 Резниченко написал, что в результате атаки РФ уже шестеро пострадавших.
"Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу", – сообщил он.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.