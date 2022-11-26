В Днепре прилет, разрушены дома, пострадала женщина

"По предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких подстанций. Аварийные службы уже все выехали на место", – написал Филатов.
Позднее глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что на данный момент известно о семи частично разрушенных частных домах. После взрыва начался пожар.
"Предварительно, пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу", – написал он.
Местные паблики сообщают, что в городе были слышны взрывы и виден густой дым. Повреждены жилые дома и религиозное учреждение.
В городе и области сейчас продолжается воздушная тревога.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.