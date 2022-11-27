Зеленский об обстрелах энергообъектов: Украинское единство снова демонстрирует свою силу и результативность

"Мы многое смогли все вместе, благодаря нашему единству. После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день мы возобновляли генерацию и поставку электричества", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что по состоянию на 27 ноября "в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики".
"Ситуация энергетиками контролируется. И я благодарю за это тысячи людей, которые по всему нашему государству работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь. Благодарю работникам энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей, руководителей местных общин, которые помогали. Хочу поблагодарить также приобщившийся бизнес", – отметил Зеленский.
По его словам, "украинское единство снова и снова демонстрирует свою силу, демонстрирует нашу результативность".
Президент Украины также выразил благодарность украинским предпринимателям, которые в своих офисах, отделениях, кафе и других объектах организовывают новые "пункты несокрушимости".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины с начала октября. Последний такой обстрел произошел 23 ноября. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных беспилотников.
К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме Украины снизился до 20%.