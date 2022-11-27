ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстрелах энергообъектов: Украинское единство снова демонстрирует свою силу и результативность

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Ситуация энергетиками контролируется
Зеленский: Ситуация энергетиками контролируется
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за их усилия, направленные на стабилизацию энергосистемы Украины после массированных обстрелов со стороны российских оккупантов.

"Мы многое смогли все вместе, благодаря нашему единству. После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день мы возобновляли генерацию и поставку электричества", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что по состоянию на 27 ноября "в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики".

"Ситуация энергетиками контролируется. И я благодарю за это тысячи людей, которые по всему нашему государству работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь. Благодарю работникам энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей, руководителей местных общин, которые помогали. Хочу поблагодарить также приобщившийся бизнес", – отметил Зеленский.

По его словам, "украинское единство снова и снова демонстрирует свою силу, демонстрирует нашу результативность".

Президент Украины также выразил благодарность украинским предпринимателям, которые в своих офисах, отделениях, кафе и других объектах организовывают новые "пункты несокрушимости".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины с начала октября. Последний такой обстрел произошел 23 ноября. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных беспилотников.

К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме Украины снизился до 20%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, бизнес, электричество, террористы, ремонт, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, предприниматели, президент, инфраструктура, теплоснабжение, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться
"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после
"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после
  "Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио
  "Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио
"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой
"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (415194)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (96175)
3
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (67338)
4
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (65228)
5
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (43118)
6
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (28535)
7
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (28415)
8
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества (20393)
 
 
 
 