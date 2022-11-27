Зеленский об обстрелах энергообъектов: Украинское единство снова демонстрирует свою силу и результативность

"Мы многое смогли все вместе, благодаря нашему единству. После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день мы возобновляли генерацию и поставку электричества", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что по состоянию на 27 ноября "в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики".

"Ситуация энергетиками контролируется. И я благодарю за это тысячи людей, которые по всему нашему государству работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь. Благодарю работникам энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей, руководителей местных общин, которые помогали. Хочу поблагодарить также приобщившийся бизнес", – отметил Зеленский.

По его словам, "украинское единство снова и снова демонстрирует свою силу, демонстрирует нашу результативность".

Президент Украины также выразил благодарность украинским предпринимателям, которые в своих офисах, отделениях, кафе и других объектах организовывают новые "пункты несокрушимости".

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