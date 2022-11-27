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В YASNO рассказали, когда в Украине вернут плановые графики отключения света

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После обстрелов 23 ноября по всей стране наблюдались перебои со светом
После обстрелов 23 ноября по всей стране наблюдались перебои со светом
Фото: depositphotos.com

Энергосистема Украины может уже 28–29 ноября перейти к привычным графикам отключения. Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"Будем говорить моими персональными прогнозами. Я рассчитываю, что завтра или во вторник мы вернемся к привычным графикам. Но это зависит от запуска генерации и еще некоторых моментов", – отметил Коваленко.

Контекст:

Россия осуществляет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

Последний такой обстрел произошел 23 ноября. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности. К утру 26 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 25%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, электричество, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины
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