Включение света на левом берегу в Киеве встретили кричалкой о Путине и гудением машин. Видео

На видео, снятом из окна верхних этажей одного из домов, слышно массовое исполнение кричалки "Путин – х...йло", свист и гудение машин.
На еще одном видео слышно, что звучала также перекличка: "Слава Украине! – Героям слава!".
"Рекомендуется смотреть идиотам в России, которые считают, что террором мирного населения можно чего-то добиться. Ничего, кроме ненависти и презрения к России, удары по гражданскому населению не вызывают", – прокомментировал записи украинский журналист Денис Казанский
На левом берегу в Киеве включили свет. Реакция жителей.— Денис Казанський (@den_kazansky) November 25, 2022
Рекомендуется смотреть идиотам в России, которые считают, что террором мирного населения можно чего-то добиться.
Ничего кроме ненависти и презрения к России удары по гражданскому населению не вызывают. pic.twitter.com/lUwddIVioU
Некоторые потребители на левом берегу Киева получили электричество в пятницу 25 ноября впервые после вызвавшей блэкаут атаки 23 ноября, отмечает корреспондент "ГОРДОН". Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщал, что многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов.
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".
Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал Зеленский.