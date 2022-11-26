Включение света на левом берегу в Киеве встретили кричалкой о Путине и гудением машин. Видео

На видео, снятом из окна верхних этажей одного из домов, слышно массовое исполнение кричалки "Путин – х...йло", свист и гудение машин.

На еще одном видео слышно, что звучала также перекличка: "Слава Украине! – Героям слава!".

"Рекомендуется смотреть идиотам в России, которые считают, что террором мирного населения можно чего-то добиться. Ничего, кроме ненависти и презрения к России, удары по гражданскому населению не вызывают", – прокомментировал записи украинский журналист Денис Казанский

На левом берегу в Киеве включили свет. Реакция жителей.



Рекомендуется смотреть идиотам в России, которые считают, что террором мирного населения можно чего-то добиться.



Ничего кроме ненависти и презрения к России удары по гражданскому населению не вызывают. pic.twitter.com/lUwddIVioU — Денис Казанський (@den_kazansky) November 25, 2022

Некоторые потребители на левом берегу Киева получили электричество в пятницу 25 ноября впервые после вызвавшей блэкаут атаки 23 ноября, отмечает корреспондент "ГОРДОН". Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщал, что многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов.