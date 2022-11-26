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Включение света на левом берегу в Киеве встретили кричалкой о Путине и гудением машин. Видео

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Включение света на левом берегу в Киеве встретили кричалкой о Путине и гудением машин. Видео / ГОРДОН

Фото: EPA

В одном из ЖК в Киеве на левом берегу Днепра ночью с 24 на 25 ноября дали электричество. Бурную реакцию жителей опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

На видео, снятом из окна верхних этажей одного из домов, слышно массовое исполнение кричалки "Путин – х...йло", свист и гудение машин.

На еще одном видео слышно, что звучала также перекличка: "Слава Украине! – Героям слава!". 

"Рекомендуется смотреть идиотам в России, которые считают, что террором мирного населения можно чего-то добиться. Ничего, кроме ненависти и презрения к России, удары по гражданскому населению не вызывают", – прокомментировал записи украинский журналист Денис Казанский

Некоторые потребители на левом берегу Киева получили электричество в пятницу 25 ноября впервые после вызвавшей блэкаут атаки 23 ноября, отмечает корреспондент "ГОРДОН". Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщал, что многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов.

Контекст:

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".

Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал Зеленский.

Теги: Киев, Владимир Путин, электричество, Денис Казанский, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, война России против Украины
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