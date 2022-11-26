"США помогают, чтобы был свет". В Украину доставили более 1 тыс. электрогенераторов для больниц, школ и госучреждений

Об этом 25 ноября в Twitter сообщила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"В то время, как [президент РФ Владимир] Путин продолжает нацеливаться на электроэнергетическую систему Украины, США помогают, чтобы был свет", – написала она.

As Putin continues to target Ukraine’s electricity system, the U.S. is working to help keep the lights on.



With this week’s delivery, we have provided 1k power generators to help power hospitals, schools, emergency services, and government agencies. pic.twitter.com/Pns5q6UAyR — Samantha Power (@PowerUSAID) November 25, 2022

Соединенные Штаты обеспечивают дальнейшую поддержку Украины и украинцев во время продолжающихся обстрелов и нападений со стороны России, указали в посольстве США в Киеве в Facebook.

"В последнее время Россия повышает интенсивность обстрелов украинской энергетической системы, поэтому USAID только что доставило в Украину более 1 тыс. электрогенераторов, которые помогут больницам, школам, спасательным службам, государственным учреждениям и поставщикам услуг продолжать свою деятельность во время войны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в передаче более 50 из них Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины приняла посол США в Киеве Бриджит Бринк.

"Эти генераторы помогут обеспечить дальнейшую работу коммуникационных каналов органов власти Украины даже в случае перебоев со снабжением электричества в результате российских обстрелов", – подчеркнули в диппредставительстве.