"США помогают, чтобы был свет". В Украину доставили более 1 тыс. электрогенераторов для больниц, школ и госучреждений

Об этом 25 ноября в Twitter сообщила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
"В то время, как [президент РФ Владимир] Путин продолжает нацеливаться на электроэнергетическую систему Украины, США помогают, чтобы был свет", – написала она.
As Putin continues to target Ukraine’s electricity system, the U.S. is working to help keep the lights on.— Samantha Power (@PowerUSAID) November 25, 2022
With this week’s delivery, we have provided 1k power generators to help power hospitals, schools, emergency services, and government agencies. pic.twitter.com/Pns5q6UAyR
Соединенные Штаты обеспечивают дальнейшую поддержку Украины и украинцев во время продолжающихся обстрелов и нападений со стороны России, указали в посольстве США в Киеве в Facebook.
"В последнее время Россия повышает интенсивность обстрелов украинской энергетической системы, поэтому USAID только что доставило в Украину более 1 тыс. электрогенераторов, которые помогут больницам, школам, спасательным службам, государственным учреждениям и поставщикам услуг продолжать свою деятельность во время войны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в передаче более 50 из них Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины приняла посол США в Киеве Бриджит Бринк.
"Эти генераторы помогут обеспечить дальнейшую работу коммуникационных каналов органов власти Украины даже в случае перебоев со снабжением электричества в результате российских обстрелов", – подчеркнули в диппредставительстве.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
21 ноября CEO поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что энергетики, несмотря на погоду, максимально стараются завершить восстановление энергосистемы Украины до еще больших холодов. По его словам, хотя сейчас отключений стало меньше, скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта.
В Минэнерго рассказали 22 ноября, что Франция предоставила энергетическому сектору Украины около 73 тонн материалов и оборудования для восстановления объектов и сетей, разрушенных атаками России. Трансформаторы и генераторы передаст Украине ЕС.