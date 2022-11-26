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"США помогают, чтобы был свет". В Украину доставили более 1 тыс. электрогенераторов для больниц, школ и госучреждений

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США передали Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины 50 электрогенераторов, отметили в американском посольстве
США передали Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины 50 электрогенераторов, отметили в американском посольстве
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Соединенные Штаты на текущей неделе предоставили Украине более 1 тыс. электрогенераторов для питания больниц, школ, служб экстренной помощи и государственных учреждений.

Об этом 25 ноября в Twitter сообщила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"В то время, как [президент РФ Владимир] Путин продолжает нацеливаться на электроэнергетическую систему Украины, США помогают, чтобы был свет", – написала она.

Соединенные Штаты обеспечивают дальнейшую поддержку Украины и украинцев во время продолжающихся обстрелов и нападений со стороны России, указали в посольстве США в Киеве в Facebook.

"В последнее время Россия повышает интенсивность обстрелов украинской энергетической системы, поэтому USAID только что доставило в Украину более 1 тыс. электрогенераторов, которые помогут больницам, школам, спасательным службам, государственным учреждениям и поставщикам услуг продолжать свою деятельность во время войны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в передаче более 50 из них Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины приняла посол США в Киеве Бриджит Бринк.

"Эти генераторы помогут обеспечить дальнейшую работу коммуникационных каналов органов власти Украины даже в случае перебоев со снабжением электричества в результате российских обстрелов", – подчеркнули в диппредставительстве.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/pfbid02raZF2KAQ1m65jAemnmpnaFAqZJLT4S9fTST8y3tN4r1i2P9oh6mkKVVwrwBUa28Sl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

21 ноября CEO поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что энергетики, несмотря на погоду, максимально стараются завершить восстановление энергосистемы Украины до еще больших холодов. По его словам, хотя сейчас отключений стало меньше, скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта.

В Минэнерго рассказали 22 ноября, что Франция предоставила энергетическому сектору Украины около 73 тонн материалов и оборудования для восстановления объектов и сетей, разрушенных атаками России. Трансформаторы и генераторы передаст Украине ЕС.

Теги: Россия, США, Украина, электричество, посольство США, Саманта Пауэр, посол США, нападение, помощь, электроэнергия, USAID, спасатели, обстрелы, украинцы, работа, инфраструктура, Бриджит Бринк, российские оккупанты, школа
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