Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии энергетическую стабильность Украины. Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС передаст трансформаторы и генераторы

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Обсудили инициативу Grain From Ukraine с Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за большую финансовую помощь ЕС, за начатую работу над девятым пакетом санкций [против России]. Отмечено, что ограничение цен на российскую нефть должно быть эффективным. Также обсуждалось сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины", – написал президент.

Discussed the #GrainfromUkraine initiative with @vonderleyen. Thanked for the huge * financial assistance, for work started on the 9th sanctions package. Noted that the price cap for Russian oil should be effective. Cooperation on ensuring * energy stability was also discussed. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2022

Фон дер Ляйен выразила Зеленскому полную солидарность ЕС с Украиной, которая страдает от преднамеренных и варварских бомбардировок президентом РФ Владимиром Путиным гражданской инфраструктуры страны, указывается на сайте Еврокомиссии.

"Я решительно осуждаю эти атаки. Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС активизирует усилия с партнерами по оказанию экстренной поддержки Украине для восстановления и поддержания электро- и теплоснабжения для гражданского населения.

Отмечается, что ЕС передаст Украине 200 средних трансформаторов и большой автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор средних размеров из Латвии, а также 40 тяжелых генераторов из резерва, расположенного в Румынии.

"Каждый из этих генераторов может обеспечить бесперебойное питание больницы малого и среднего размера... Мы также обратились к соответствующим компаниям в разных странах, чтобы запросить жизненно важное высоковольтное оборудование, в том числе дополнительные автотрансформаторы, и координируем с партнерами его быструю доставку в Украину", – резюмировала глава Еврокомиссии.