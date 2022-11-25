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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии энергетическую стабильность Украины. Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС передаст трансформаторы и генераторы

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Фон дер Ляйен и Зеленский 25 ноября провели телефонный разговор
Фон дер Ляйен и Зеленский 25 ноября провели телефонный разговор
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Обсудили инициативу Grain From Ukraine с Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за большую финансовую помощь ЕС, за начатую работу над девятым пакетом санкций [против России]. Отмечено, что ограничение цен на российскую нефть должно быть эффективным. Также обсуждалось сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины", – написал президент.

Фон дер Ляйен выразила Зеленскому полную солидарность ЕС с Украиной, которая страдает от преднамеренных и варварских бомбардировок президентом РФ Владимиром Путиным гражданской инфраструктуры страны, указывается на сайте Еврокомиссии.

"Я решительно осуждаю эти атаки. Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС активизирует усилия с партнерами по оказанию экстренной поддержки Украине для восстановления и поддержания электро- и теплоснабжения для гражданского населения.

Отмечается, что ЕС передаст Украине 200 средних трансформаторов и большой автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор средних размеров из Латвии, а также 40 тяжелых генераторов из резерва, расположенного в Румынии.

"Каждый из этих генераторов может обеспечить бесперебойное питание больницы малого и среднего размера... Мы также обратились к соответствующим компаниям в разных странах, чтобы запросить жизненно важное высоковольтное оборудование, в том числе дополнительные автотрансформаторы, и координируем с партнерами его быструю доставку в Украину", – резюмировала глава Еврокомиссии.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

21 ноября CEO поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что энергетики, несмотря на погоду, максимально стараются завершить восстановление энергосистемы Украины до еще больших холодов. По его словам, хотя сейчас отключений стало меньше, скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта.

В Минэнерго сообщили 22 ноября, что Франция предоставила энергетическому сектору Украины около 73 тонн материалов и оборудования для восстановления объектов и сетей, разрушенных атаками России.

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