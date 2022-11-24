ЕС готовит девятый пакет санкций против России – фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии: "Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина" Фото: EPA

"Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну против Украины. Сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над 9-м пакетом санкций", — заявила фон дер Ляйен.

Также она выразила уверенность, что скоро будет одобрено глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина и его незаконную и варварскую войну", – отметила глава Еврокомиссии.