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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС готовит девятый пакет санкций против России – фон дер Ляйен

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Глава Еврокомиссии: "Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина"
Глава Еврокомиссии: "Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина"
Фото: EPA

Европейский союз разрабатывает девятый пакет санкций в отношении России в ответ на ее нападение на Украину. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 ноября во время визита в Финляндию. Видео опубликовал канал Европейской комиссии в YouTube.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну против Украины. Сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над 9-м пакетом санкций", — заявила фон дер Ляйен.

Также она выразила уверенность, что скоро будет одобрено глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина и его незаконную и варварскую войну", – отметила глава Еврокомиссии.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Последний на данный момент (восьмой) пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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