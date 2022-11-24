ЕС готовит девятый пакет санкций против России – фон дер Ляйен

"Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну против Украины. Сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над 9-м пакетом санкций", — заявила фон дер Ляйен.
Также она выразила уверенность, что скоро будет одобрено глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами.
"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина и его незаконную и варварскую войну", – отметила глава Еврокомиссии.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.
Последний на данный момент (восьмой) пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.