Еврокомиссия предложила механизм регулирования цен на газ

Отмечается, что после российского вторжения в Украину и превращения поставок энергоносителей в оружие цены на природный газ достигли беспрецедентного пика в ЕС, достигнув рекордного максимума во второй половине августа. Экстремальный скачок цен в течение почти двух недель нанес серьезный ущерб европейской экономике, повлияв на цены на электроэнергию и повысив общую инфляцию.

Комиссия предлагает предотвратить повторение таких эпизодов с помощью временного и целенаправленного инструмента для автоматического вмешательства на газовых рынках в случае резкого повышения цен на газ.

Согласно предложению Еврокомиссии, механизм вступит в силу при двух одновременных обстоятельствах. Одно из них – повышение цены фьючерсов в месяц вперед до 275 евро за мВт/ч в течение двух недель, за основу берется газовый индекс TTF. Второе условие – расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мВт/ч в течение десяти дней.

При наличии обоих условий на следующий день вступит в силу механизм коррекции цены, и заявки, превышающие потолок безопасности, приниматься не будут. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.

Чтобы отреагировать на возможные непреднамеренные негативные последствия ограничения цены, предложение предусматривает, что механизм может быть немедленно приостановлен в любое время. Это может произойти автоматически, с деактивацией, когда разрыв между ценой TTF и ценой СПГ не будет наблюдаться в течение 10 последовательных торговых дней. Также механизм может быть остановлен решением Комиссии, если выявятся риски для безопасности поставок Союза, усилий по сокращению спроса, потоков газа внутри ЕС или финансовой стабильности.