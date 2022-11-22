Еврокомиссия предложила механизм регулирования цен на газ

Отмечается, что после российского вторжения в Украину и превращения поставок энергоносителей в оружие цены на природный газ достигли беспрецедентного пика в ЕС, достигнув рекордного максимума во второй половине августа. Экстремальный скачок цен в течение почти двух недель нанес серьезный ущерб европейской экономике, повлияв на цены на электроэнергию и повысив общую инфляцию.
Комиссия предлагает предотвратить повторение таких эпизодов с помощью временного и целенаправленного инструмента для автоматического вмешательства на газовых рынках в случае резкого повышения цен на газ.
Согласно предложению Еврокомиссии, механизм вступит в силу при двух одновременных обстоятельствах. Одно из них – повышение цены фьючерсов в месяц вперед до 275 евро за мВт/ч в течение двух недель, за основу берется газовый индекс TTF. Второе условие – расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мВт/ч в течение десяти дней.
При наличии обоих условий на следующий день вступит в силу механизм коррекции цены, и заявки, превышающие потолок безопасности, приниматься не будут. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.
Чтобы отреагировать на возможные непреднамеренные негативные последствия ограничения цены, предложение предусматривает, что механизм может быть немедленно приостановлен в любое время. Это может произойти автоматически, с деактивацией, когда разрыв между ценой TTF и ценой СПГ не будет наблюдаться в течение 10 последовательных торговых дней. Также механизм может быть остановлен решением Комиссии, если выявятся риски для безопасности поставок Союза, усилий по сокращению спроса, потоков газа внутри ЕС или финансовой стабильности.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривалась возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).