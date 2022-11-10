Еврокомиссия отказалась от ограничения цен на газ – СМИ

По данным агентства, 11 ноября Европейская комиссия предложит 27 странам ЕС другой "механизм корректировки" газа, инструмент, предназначенный для смягчения перепада цен, но не жесткое ограничение, на котором настаивали некоторые страны.

Источник Reuters заявил, что Германия, Нидерланды и сама Еврокомиссия считают, что ограничение может оттолкнуть поставщиков и снизить стимулы к сокращению потребления газа.

Исполнительный орган ЕС уже сообщил правительствам стран-членов, что "риски перевешивают преимущества". Всеобъемлющее жесткое ограничение на основном европейском рынке фьючерсов на природный газ почти не приведет к снижению цен, зато повлечет за собой юридические риски и риски поставок, озвучил позицию комиссии источник.

Reuters добавляет, что ряд стран ЕС, включая Польшу и Бельгию, которые в течение длительного времени выступали за более жесткие меры на рынке газа, возмущены предложением Еврокомиссии, поскольку оно не оправдывает надежд на значительное снижение цен.