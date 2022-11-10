ГОРДОН
 
 
МИР

Еврокомиссия отказалась от ограничения цен на газ – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕС считает, что риски жесткого ограничения перевешивают преимущества
ЕС считает, что риски жесткого ограничения перевешивают преимущества
Фото: ЕРА

Европейская комиссия отказалась от ограничения максимальных цен на газ. Об этом 10 ноября сообщает Reuters.

По данным агентства, 11 ноября Европейская комиссия предложит 27 странам ЕС другой "механизм корректировки" газа, инструмент, предназначенный для смягчения перепада цен, но не жесткое ограничение, на котором настаивали некоторые страны.

Источник Reuters заявил, что Германия, Нидерланды и сама Еврокомиссия считают, что ограничение может оттолкнуть поставщиков и снизить стимулы к сокращению потребления газа.

Исполнительный орган ЕС уже сообщил правительствам стран-членов, что "риски перевешивают преимущества". Всеобъемлющее жесткое ограничение на основном европейском рынке фьючерсов на природный газ почти не приведет к снижению цен, зато повлечет за собой юридические риски и риски поставок, озвучил позицию комиссии источник.

Reuters добавляет, что ряд стран ЕС, включая Польшу и Бельгию, которые в течение длительного времени выступали за более жесткие меры на рынке газа, возмущены предложением Еврокомиссии, поскольку оно не оправдывает надежд на значительное снижение цен.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).

С начала вторжения РФ в Украину ЕС заместил российский газ на две трети, сообщила фон дер Ляйен 19 октября.

Теги: Еврокомиссия, ограничения, Евросоюз, цена на газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (152493)
2
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (147278)
3
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (83251)
4
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (58367)
5
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (57357)
6
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (54415)
7
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (47405)
8
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений (45347)
 
 
 
 