Еврокомиссия отказалась от ограничения цен на газ – СМИ

По данным агентства, 11 ноября Европейская комиссия предложит 27 странам ЕС другой "механизм корректировки" газа, инструмент, предназначенный для смягчения перепада цен, но не жесткое ограничение, на котором настаивали некоторые страны.
Источник Reuters заявил, что Германия, Нидерланды и сама Еврокомиссия считают, что ограничение может оттолкнуть поставщиков и снизить стимулы к сокращению потребления газа.
Исполнительный орган ЕС уже сообщил правительствам стран-членов, что "риски перевешивают преимущества". Всеобъемлющее жесткое ограничение на основном европейском рынке фьючерсов на природный газ почти не приведет к снижению цен, зато повлечет за собой юридические риски и риски поставок, озвучил позицию комиссии источник.
Reuters добавляет, что ряд стран ЕС, включая Польшу и Бельгию, которые в течение длительного времени выступали за более жесткие меры на рынке газа, возмущены предложением Еврокомиссии, поскольку оно не оправдывает надежд на значительное снижение цен.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).
С начала вторжения РФ в Украину ЕС заместил российский газ на две трети, сообщила фон дер Ляйен 19 октября.