Яценюк: Сегодня Россия выторговывает за нефть и газ больше, чем до войны с Украиной. Они не потеряли ни цента

"Эту "заправку" никто не отменял. Потому что – что такое Россия? Это чистая заправка. На чем они стоят? Газ, нефть. У них больше ничего нет. Все остальное они либо украдут, либо купят за деньги, которые они выторгуют за нефть и газ. А сегодня так, на минуточку, они выторговывают за нефть и газ больше, чем они выторговали до войны. Потому что цены выросли. Объемы у них упали поставки нефти и газа, цены выросли. И они не потеряли ни цента. То есть это, считайте, плюс-минус $1 млрд в день у них доходы", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание, что на $1 млрд в день "можно воевать долго", и списывать Россию со счетов было бы некорректно.

"Я уже не говорю о полезных ископаемых дополнительных, о природных ресурсах и о массе советского оружия, которое Советы производили десятками лет, которое осталось на складах в России и которое Россия использует против нас", – отметил он.

Политик также подчеркнул, что россияне, по сути, воюют не в одиночестве – они организуют альянсы. Так, основными покупателями российской нефти, по его словам, сейчас стали Китай и Индия, а перепродажей активно занимается Египет.

"А больше всего товарооборот увеличился – знаете с кем у россиян? С турками. Мы должны следить не только за словами. Слова – это очень хорошо... Мне интересно посмотреть на действия: а что стоит за этим? А оказывается, что на словах одно, а на деле немного другое. И это "немножко другое" фактически поддерживает Россию в войне против Украины", – добавил Яценюк.

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