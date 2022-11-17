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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Сегодня Россия выторговывает за нефть и газ больше, чем до войны с Украиной. Они не потеряли ни цента

 
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По данным украинского политика, Россия получает за нефть и газ $1 млрд в день
По данным украинского политика, Россия получает за нефть и газ $1 млрд в день
Фото: depositphotos.com

Хотя объемы продажи российских нефти и газа за время полномасштабной войны с Украиной упали, цены значительно выросли, подчеркнул премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Эту "заправку" никто не отменял. Потому что – что такое Россия? Это чистая заправка. На чем они стоят? Газ, нефть. У них больше ничего нет. Все остальное они либо украдут, либо купят за деньги, которые они выторгуют за нефть и газ. А сегодня так, на минуточку, они выторговывают за нефть и газ больше, чем они выторговали до войны. Потому что цены выросли. Объемы у них упали поставки нефти и газа, цены выросли. И они не потеряли ни цента. То есть это, считайте, плюс-минус $1 млрд в день у них доходы", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание, что на $1 млрд в день "можно воевать долго", и списывать Россию со счетов было бы некорректно.

"Я уже не говорю о полезных ископаемых дополнительных, о природных ресурсах и о массе советского оружия, которое Советы производили десятками лет, которое осталось на складах в России и которое Россия использует против нас", – отметил он.

Политик также подчеркнул, что россияне, по сути, воюют не в одиночестве – они организуют альянсы. Так, основными покупателями российской нефти, по его словам, сейчас стали Китай и Индия, а перепродажей активно занимается Египет. 

"А больше всего товарооборот увеличился – знаете с кем у россиян? С турками. Мы должны следить не только за словами. Слова – это очень хорошо... Мне интересно посмотреть на действия: а что стоит за этим? А оказывается, что на словах одно, а на деле немного другое. И это "немножко другое" фактически поддерживает Россию в войне против Украины", – добавил Яценюк.

Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

В рамках санкционных мер с 5 декабря ЕС прекратит покупать российскую нефть, импортируемую морским путем, а с 5 февраля 2023 года – все нефтепродукты. Кроме того, ЕС согласился ввести потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и обсуждает такую же меру относительно газа.

Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 мая заявил, что Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, покупая нефть и газ.

В июне старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн заявил, что Россия зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

Согласно опубликованному в сентябре анализу финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), доходы России от продажи энергоносителей превышают траты на войну против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Турция, Индия, Египет, Китай, газ, экономика, нефть, доходы, экспорт, товарооборот, деньги, война России против Украины, нефтепродукты, российский газ, российская нефть
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