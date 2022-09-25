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За полгода войны Россия продала энергоресурсы на $158 млрд – Галущенко

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После полномасштабного вторжения России в Украину Запад стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу
После полномасштабного вторжения России в Украину Запад стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу
Фото: depositphotos.com

За полгода полномасштабной войны, с 24 февраля по 24 августа 2022 года, доходы от экспорта Россией энергоресурсов составили $158 млрд. Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Победа на энергетическом фронте – одна из наиболее важных составляющих победы в войне. Ведь именно с продажи энергоносителей (и в том числе в Европу) Россия получает средства для ракет, танков и тяжелой артиллерии, которыми она уничтожает украинские города и убивает наших граждан. За полгода войны, с 24 февраля по 24 августа 2022 года, доходы от экспорта Россией энергоресурсов составляли $158 млрд. Для сравнения: военный бюджет России на 2021 год составил около $66 млрд", – отметил он.

Министр добавил, что об этом необходимо говорить публично с мировыми политическими лидерами и обществом, ведь последствия военной агрессии России против Украины, возможная ядерная катастрофа, спровоцированная Россией, может затронуть каждого.

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid02haAppuTCcfkE8mnD9kY9YxGHquQ4UVeX4U8CREYgEguokummrs6otV4fg81KEprwl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

Также седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – включает поэтапный отказ от российской нефти.

Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 мая заявил, что Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, покупая нефть и газ.

В июне старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн заявил, что Россия зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, энергетика, экспорт, война России против Украины, Герман Галущенко
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