Украина хочет помочь ЕС избавиться от энергозависимости от России – Минэнергетики

"Энергетические рынки Европы переживают кризис и резкое переориентирование на новые маршруты поставок из-за террора России на энергетических рынках и ее вторжения в Украину. Поэтому энергоэффективность, увеличение производства энергии из возобновляемых источников, диверсификация поставок природного газа становятся ключевыми для укрепления энергобезопасности как ЕС, так и Украины", – заявил Колесник.

Он отметил, что Украина может предложить использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) для накопления стратегических запасов газа стран – членов ЕС.

REPowerEU – это план Евросоюза о быстром снижении зависимости от российских ископаемых видов топлива и ускорении перехода к "зеленому" топливу. План предусматривает энергосбережение, диверсификацию ресурсов и ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива.