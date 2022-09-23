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Украина хочет помочь ЕС избавиться от энергозависимости от России – Минэнергетики

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Украина приняла участие в Румынской международной газовой конференции
Украина приняла участие в Румынской международной газовой конференции
Фото: mev.gov.ua

Украина планирует внести свой вклад в реализацию европейского плана REPowerEU, который предусматривает постепенное избавление от зависимости от российского ископаемого топлива до 2030 года. Об этом 22 сентября заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник на Румынской международной газовой конференции, проходившей 21–22 сентября в Бухаресте, сообщила пресс-служба ведомства.

"Энергетические рынки Европы переживают кризис и резкое переориентирование на новые маршруты поставок из-за террора России на энергетических рынках и ее вторжения в Украину. Поэтому энергоэффективность, увеличение производства энергии из возобновляемых источников, диверсификация поставок природного газа становятся ключевыми для укрепления энергобезопасности как ЕС, так и Украины", – заявил Колесник.

Он отметил, что Украина может предложить использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) для накопления стратегических запасов газа стран – членов ЕС. 

REPowerEU – это план Евросоюза о быстром снижении зависимости от российских ископаемых видов топлива и ускорении перехода к "зеленому" топливу. План предусматривает энергосбережение, диверсификацию ресурсов и ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива. 

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

Теги: Еврокомиссия, энергетика, ПХГ, Николай Колесник, Евросоюз, энергоэффективность, энергобезопасность, российский газ
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