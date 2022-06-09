Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной – советник Госдепа

По словам Хохштайна, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада Фото: EPA

По его словам, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

"Я не могу этого отрицать", – ответил он на вопрос подкомитета Сената по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Агентство отмечает, что США и ЕС договорились об ограничении импорта российской нефти. И хотя эти шаги затормозили мировую торговлю российскими энергоресурсами, они также способствовали росту мировых цен на нефть и газ. Цены на нефть марки Brent приблизились к трехмесячному максимуму – выше $123 за баррель.