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Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной – советник Госдепа

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По словам Хохштайна, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада
По словам Хохштайна, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада
Фото: EPA

Сегодня Россия зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, его цитирует Reuters.

По его словам, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

"Я не могу этого отрицать", – ответил он на вопрос подкомитета Сената по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Агентство отмечает, что США и ЕС договорились об ограничении импорта российской нефти. И хотя эти шаги затормозили мировую торговлю российскими энергоресурсами, они также способствовали росту мировых цен на нефть и газ. Цены на нефть марки Brent приблизились к трехмесячному максимуму – выше $123 за баррель.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций, который включает поэтапный отказ от российской нефти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, Госдепартамент США, нефть, Brent, война России против Украины, Амос Хохштайн
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