В ЕС не договорились об ограничении цены на российскую нефть – СМИ

Страны с большим торговым флотом, такие как Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже $70 Фото: ЕРА

По данным агентства, мнения министров разошлись по поводу графика введения ограничений и предельных значений стоимости поставляемого из РФ топлива. Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне $65 за баррель, а Польша и страны Балтии назвали это слишком "щедрым предложением" для Москвы, говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что некоторые страны с большим торговым флотом, такие как Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже $70. Послы ЕС планируют продолжить переговоры 23 ноября до полуночи. А если не придут к согласию, то переговоры продолжатся завтра.