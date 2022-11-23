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В ЕС не договорились об ограничении цены на российскую нефть – СМИ

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Страны с большим торговым флотом, такие как Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже $70
Страны с большим торговым флотом, такие как Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже $70
Фото: ЕРА

Представители стран Европейского союза не пришли к общему мнению в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Об этом 23 ноября со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным агентства, мнения министров разошлись по поводу графика введения ограничений и предельных значений стоимости поставляемого из РФ топлива.

Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне $65 за баррель, а Польша и страны Балтии назвали это слишком "щедрым предложением" для Москвы, говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что некоторые страны с большим торговым флотом, такие как Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже $70.

Послы ЕС планируют продолжить переговоры 23 ноября до полуночи. А если не придут к согласию, то переговоры продолжатся завтра.

Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".

Теги: Россия, санкции, Евросоюз, цена на нефть
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