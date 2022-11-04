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G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, а не плавающую – Reuters

Потолок цен на нефть будет регулярно пересматриваться, заявил собеседник Reuters
Потолок цен на нефть будет регулярно пересматриваться, заявил собеседник Reuters
Фото: depositphotos.com

Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Об этом 4 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства заявил, ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели". 

Источник объяснил, привязка цены к какому-либо индексу, как планировалось ранее, привела бы к слишком большой волатильности и потенциальным колебаниям цен. По мнению представителей стран "Группы семи", плавающая цена могла бы позволить президенту России Владимиру Путину "обыграть механизм", сократив предложение.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, сократит прибыль России без сокращения поставок. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

2 сентября министры финансов "Группы семи" согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть.

Теги: Россия, Украина, санкции, нефть, Большая семерка, прибыль, ограничения, Джанет Йеллен, нефтепродукты, цена, ЕС
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