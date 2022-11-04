G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, а не плавающую – Reuters

Собеседник агентства заявил, ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

Источник объяснил, привязка цены к какому-либо индексу, как планировалось ранее, привела бы к слишком большой волатильности и потенциальным колебаниям цен. По мнению представителей стран "Группы семи", плавающая цена могла бы позволить президенту России Владимиру Путину "обыграть механизм", сократив предложение.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, сократит прибыль России без сокращения поставок.