G7 объявит ценовой предел на российскую нефть 23 ноября – СМИ

Ожидается, что план по ограничению на сырую нефть для России должен вступить в силу после 5 декабря Фото: depositphotos.com

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября.

Если послы ЕС поддержат это предложение, план состоит в том, чтобы объявить ограничение в тот же вечер, говорят источники.

Ограничение, поддерживаемое "Большой семеркой" и ЕС, запретит компаниям предоставлять услуги по доставке, а также такие услуги как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованного уровня.

План по ограничению цен на сырую нефть для России должен вступить в силу после 5 декабря, но США и Великобритания заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для разгрузки своих грузов до 19 января, чтобы учесть поставки, которые были загружены до того, как план вступил в силу.