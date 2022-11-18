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G7 объявит ценовой предел на российскую нефть 23 ноября – СМИ

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Ожидается, что план по ограничению на сырую нефть для России должен вступить в силу после 5 декабря
Ожидается, что план по ограничению на сырую нефть для России должен вступить в силу после 5 декабря
Фото: depositphotos.com

Страны "Большой семерки" намерены объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть 23 ноября. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября.

Если послы ЕС поддержат это предложение, план состоит в том, чтобы объявить ограничение в тот же вечер, говорят источники.

Ограничение, поддерживаемое "Большой семеркой" и ЕС, запретит компаниям предоставлять услуги по доставке, а также такие услуги как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованного уровня.

План по ограничению цен на сырую нефть для России должен вступить в силу после 5 декабря, но США и Великобритания заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для разгрузки своих грузов до 19 января, чтобы учесть поставки, которые были загружены до того, как план вступил в силу. 

Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, нефть, Большая семерка, ограничения
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