Эстония запрещает импорт российской нефти раньше, чем было запланировано

Глава эстонского МИД добавил, что решение о запрете импорта российской нефти правительство должно окончательно принять 27 октября.
"Мы видели, что Евросоюз установил постепенный переходный период для введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, который истекает в феврале следующего года. И видели, что благодаря географическому положению Эстонии – соседству с РФ и нашими портами – транзит продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно скорее", – подчеркнул Рейнсалу.
Он также подтвердил, что от имени Эстонской Республики направил в Европейскую комиссию предложение относительно введения нового пакета санкций, чтобы были безотлагательно и всесторонне применены энергетические санкции в отношении российских как газа, так и нефти.
Согласно действующим в настоящее время общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла – до 5 февраля. Эти решения действуют, если предприниматели подписали договор до 4 июня.
Восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.